Calciomercato: Zeman torna in panchina, sorpresa assoluta

Ultimissime notizie di calciomercato sull’allenatore Zeman che è pronto a tornare in pista. Il tecnico boemo è la prima scelta del club italiano che ha deciso di esonerare l’allenatore e affidarsi alle sapienti mani del tecnico.

Svolta in queste ore con Zeman che è stato contattato dal direttore sportivo. E’ lui la prima scelta della società che ha deciso di mandare via l’attuale allenatore per chiamare l’ex Roma che si appresta a tornare in pista dopo l’ultima esperienza al Foggia di un anno fa.

Arrivano gli aggiornamenti su Zdenek Zeman che ha deciso di accettare l’offerta del club. Un colpo a sorpresa quella della società che ha scelto il boemo per sostituire l’allenatore che è stato esonerato dopo la sconfitta di ieri .

Calciomercato: il nuovo allenatore è Zeman

Noto per il suo gioco offensivo e spettacolare, Zeman è pronto a tornare in pista. Il club italiano ha deciso di chiamarlo in panchina. In queste ore è andato in scena il primo contatto tra le parti con il gradimento dell’ex Roma che ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco dopo l’esperienza dell’ultima stagione al Foggia.

Nuova avventura in Serie C per il boemo con il presidente Sebastiani che è pronto a riportare sulla panchina del Pescara Zeman. Per la terza volta nella sua carriera, l’allenatore torna nel club abruzzese che ha già guidato in due occasioni diverse: nel 2011-2012 e nel 2014-2015, portando la squadra in Serie A e raggiungendo risultati molto positivi.

Il suo ritorno sulla panchina del Pescara è un segnale di grande entusiasmo e ambizione per il club che spera di poter tornare a giocare un calcio di alto livello e di raggiungere importanti traguardi in questa stagione che vede la squadra al terzo posto in classifica, indietro anni luce rispetto a Catanzaro e Crotone rispettivamente al primo e secondo posto. Inoltre, nelle ultime cinque partite, la squadra ha totalizzato solo tre pareggi. Ecco perché alla fine il tecnico del Pescara Colombo è stato esonerato dopo la sconfitta di ieri contro il Cerignola. Adesso al suo posto arriverà Zeman che dovrà risollevare le sorti della squadra.

Zeman al Pescara, i dettagli

Zeman nuovo allenatore del Pescara. Le parti sono pronte a definire il tutto. Già a inizio settimana il tecnico aveva avuto un incontro con il direttore sportivo Delli Carri. Superate tutte le difficoltà con il tecnico che è entusiasta di poter tornare sulla panchina del club abruzzese.

Il boemo dovrà lavorare duramente per mettere in piedi una squadra competitiva e motivata, ma la sua esperienza e la sua passione per il calcio potrebbero fare la differenza in campo. I tifosi del Pescara sono pronti a sostenere la loro squadra e il loro allenatore, nella speranza di poter vedere ancora una volta il calcio spettacolare e divertente che caratterizza lo stile di gioco di Zeman.