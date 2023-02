Milan, arriva il nuovo Paqueta: accodo con il Vasco da Gama

Il calciomercato del Milan partirà con un colpo brasiliano. I rossoneri sono ancora una volta con il mirino puntato sul campionato carioca e sui campioni che ogni anno la terra sudamericana sa regalare. Paolo Maldini e Frederic Massara, sotto consiglio dello staff di Geoffrey Moncada, stanno visionando uno dei nuovi talenti del calcio brasiliano.

Le ultime notizie di mercato che riguardano i rossoneri sono improntate sull’innesto di questo nuovo talento carioca che sta già facendo breccia nel cuore dei top club europei. Il Milan è pronto all’assalto decisivo per portarlo in Serie A la prossima estate.

Calciomercato Milan, arriva il nuovo Paqueta? Le ultime

Il calciomercato del Milan è al centro di voci importanti per il futuro. I rossoneri stanno disputando una stagione importante soprattutto in Champions League e vogliono continuare a far bene. Ma in Serie A e nelle coppe nazionali la situazione non è stata la migliore degli ultimi anni e si rischia di cambiare gran parte della rosa per accrescere il valore dei calciatori a disposizione di Stefano Pioli.

Il club di Via Aldo Rossi sta già pensando al futuro: in casa Milan possono arrivare molti volti nuovi. I fari sono puntati sul nuovo Paqueta. Il centrocampista brasiliano sta mostrando tutto il suo talento e può sbarcare in Serie A.

Le ultime notizie di calciomercato del Milan portano ad un nome brasiliano per la rosa di Pioli. Il tecnico ha chiesto rinforzi importanti per l’estate e si vogliono andare a prendere i migliori calciatori del panorama mondiale.

Calciomercato Milan, Marlon Gomes è il nome del futuro

Il Milan sta seguendo i miglioramenti di Marlon Gomes. Il centrocampista brasiliano è uno dei nuovi talenti brasiliani che si stanno mettendo in mostra nel campionato carioca. A soli 19 anni si è già preso i palcoscenici migliori del calcio verdeoro ed è già pronto a fare il grande salto di qualità.

Secondo quanto riferisce UOL Esporte, il Milan si è messo sulle tracce di Marlon Gomes e vuole acquistarlo in estate. Per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda molto Lucas Paqueta, ex meteora rossonera che ora si sta prendendo la sua rivincita al West Ham. In Brasile è considerato uno dei calciatori migliori del futuro, essendo giovanissimo e il Milan non vuole lasciarselo scappare.

Marlon Gomes al Milan potrebbe essere il gran colpo dell’estate rossonera. Classe 2003 (nato a dicembre) è giovanissimo ma già di grandissima personalità e può fare presto il salto di qualità.

Marlon Gomes al Milan: colpo (quasi) a parametro zero

Marlon Gomes è il primo nome sul taccuino del Milan. I rossoneri vogliono continuare con la “linea verde” e ringiovanire pian piano tutta la rosa. Il classe 2003 è considerato uno dei calciatori migliori per il futuro e potrebbe arrivare a Milano in estate.

A giugno Maldini farà la sua offerta al Vasco da Gama e potrebbe trovare l’accordo con cifre “irrisorie”. Ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e per questo motivo per meno di 5 milioni potrebbe firmare per i rossoneri.