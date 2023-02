Calciomercato, Inter o Milan: ecco dove giocherà Thuram

Marcus Thuram è sicuramente uno dei calciatori più interessanti del prossimo calciomercato estivo. Con il Borussia Monchengladbach sta disputando una stagione da leader assoluto, dando seguito all’ottimo Mondiale disputato in Qatar con la Francia.

In scadenza col club tedesco il prossimo di giugno, l’attaccante francese ha già più volte ribadito la sua volontà di non voler rinnovare per cercare nuovi stimoli altrove.

Tante sono le opzioni presenti sul tavolo, ma l’impressione è che la sua carriera possa continuare in Serie A, con Milan ed Inter pronte a darsi battaglia per ingaggiarlo. A fine stagione Thuram scriverà il suo futuro, ma a quanto pare il bomber francese ha le idee molto chiare su dove giocare nella prossima stagione.

Futuro Thuram, tra Milan ed Inter la terza “gode” : le ultime

Dopo aver deciso di non rinnovare con ‘Gladbach Marcus Thuram è diventato preda di mercato per moltissimi club in giro per l’Europa. Inter e Milan sono quelli che al momento sembrano essere in vantaggio rispetto a tutti gli altri, ma la volontà del francese sta giocando un ruolo fondamentale nelle trattative, che al momento sono in fase di stallo.

Le opzioni sul tavolo per il figlio d’arte ci sono, e sono anche tante, ma i colpi di scena in queste tipo di situazioni sono all’ordine del giorno. Da un momento all’altro tutto può cambiare, come dimostrano i fatti delle ultime settimane che hanno costretto le due italiane a rivisitare completamente le loro strategie.

Secondo Mundo Deportivo, infatti, tra Milan ed Inter potrebbe godere addirittura un terzo club, che negli scorsi giorni sarebbe entrato in contattato con l’entourage di Marcus Thuram facendo subito importanti passi in avanti

Thuram tentato da una terza opzione: ecco chi lo vuole

Milan ed Inter sono al lavoro per cercare di chiudere il prima possibile le operazioni legate a Marcus Thuram. Entrambi i club presenteranno prossimamente un’offerta agli agenti del giocatore che, comunque, potrebbe essere condizionato da un’altra incredibile ed allettante destinazione.

Stando infatti a quanto riportato dal alcuni media spagnoli, ma più nello specifico da Mundo Deportivo, tra Milan ed Inter Thuram potrebbe preferire il Barcellona, club al quale si sarebbe addirittura offerto nelle scorse settimane.

A confermarlo è stato il padre Liliam in una recente intervista, dove per l’appunto ha svelato il piacere e la volontà del figlio di potersi trasferire in blaugrana, preferendo la destinazione spagnola a quella italiana ed inglese.

La fila è lunga: Thuram lo vuole mezza Europa

Non saranno solo Milan, Inter e Barcellona a farsi concorrenza per ingaggiare il figlio d’arte. Sono tanti i club che seguono il francese, visto che per qualità e costi rappresenta una vera e propria opportunità.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre ai tre citati club anche Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United, PSG e Bayern Monaco sono interessati a Marcus Thuram in vista della prossima estate.