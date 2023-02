Calciomercato: lascia la Serie A, l’Atletico Madrid lo convince

Ultimissime di calciomercato in vista della prossima stagione. Perché tra qualche mese può esserci l’addio dalla Serie A per andare in Spagna.

Il mercato di calciatori e allenatori per la prossima stagione sarà veramente interessante perché ci saranno tanti cambiamenti che possono essere la svolta per molti.

In molti hanno un futuro ancora incerto e ci sono le situazioni contrattuali da considerare, perché non soltanto chi è in scadenza di contratto già a giugno rischia di andare via.

Calciomercato: addio alla Serie A

In estate qualcosa si muoverà sotto ogni punto di vista del mercato, sia per quanto riguarda gli allenatori che i giocatori. In Italia c’è qualcuno con un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe dire addio all’Italia per approdare in Spagna. Saranno le prossime settimane ad essere decisive, perché ora c’è la grande squadra di Madrid che ha intenzione di convincerlo ad approdare in rosa in vista del prossimo anno.

La Serie A potrebbe essere messa nel mirino dai top club in Europa che pensano a diversi giocatori di talento del campionato italiano. Tra questi c’è Hjulmand del Lecce che piace all’Atletico Madrid che proverà a fare di tutto per portarlo in rosa il prossimo anno. Gli scout continuano a visionare da vicino il giocatore e le sue prestazioni sono sempre più convincenti. La sua crescita può essere decisiva anche a far lievitare il prezzo del giocatore per un trasferimento.

Calciomercato: Hjulmand l’obiettivo dell’Atletico Madrid

E’ proprio Sky Sport a riportare la notizia riguardo l’interesse dell’Atletico Madrid per Hjulmand del Lecce. Il giovane capitano che sta stupendo tutti in Italia è pronto a fare un salto di qualità. Tra i vari club che si sono interessati a lui c’è proprio quello spagnolo che potrebbe dargli l’occasione della vita. Perché a soli 23 anni è in arrivo per il giovane centrocampista un’occasione forse irripetibile, quella di andare a giocare per uno dei migliori club al mondo e in una città da sogno.

Le prossime settimane già potrebbero essere decisive per la decisione finale del giocatore che aspetta di capire come si evolverà la situazione in vista del prossimo anno. Il club spagnolo ha deciso già che investirà nel ruolo di centrocampo e per questo motivo che l’Atletico Madrid ha deciso di voler comprare Hjulmand.

Lecce: il prezzo per la cessione di Hjulmand

Hjulmand è uno dei migliori talenti della Serie A e a 23 anni sta già dimostrando di essere un calciatore di grande qualità. Il centrocampista in questa stagione ha messo a segno 4 assist e grandissime prestazioni. Intanto, il suo prezzo potrebbe essere sui 15 milioni di euro. La giovane età gioca a fare suo, ma resto con un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe costringere il club pugliese a cederlo subito.