Bologna, nuovo assalto della big: il suo annuncio è ufficiale

La stagione straordinaria del Bologna può portare a numerosi interessi sul calciomercato. I rossoblù con Thiago Motta hanno avviato la clamorosa rimonta alle big del nostro campionato e ora stanno guardando con estremo interesse alla possibile qualificazione alle coppe europee. Ad inizio stagione la situazione sembrava essere molto complicata ma con l’avvento di Thiago Motta i piani sono cambiati e potrebbero portare a sorprese assolute.

Il nuovo gioco proposto dal tecnico e l’unità di intenti nello spogliatoio sta portando i rossoblù a vivere una stagione pazzesca. Tutta la squadra è compatta e i singoli sono entrati di diritto nel mirino delle big d’Italia e d’Europa.

Calciomercato Bologna, futuro lontano dal Dall’Ara? Le ultime

Il calciomercato del Bologna potrebbe cambiare molto della rosa attuale nel corso della prossima estate. Tanti calciatori sono ormai nel mirino delle big e potrebbero essere al centro di trattative estremamente remunerative. I rossoblù stanno cercando di non cedere nessuno, soprattutto se dovesse realizzarsi il sogno europeo ma andare a trattenere i migliori di fronte ad offerte di gran livello sarà difficilissimo-

La situazione per il futuro del Bologna è in continuo cambiamento. I top club europei stanno valutando anche ai calciatori del Bologna per migliorare le rispettive rose. Qualora dovessero arrivare offerte di gran valore, il Bologna accetterà e non limiterà il salto di qualità di ogni calciatore rossoblù.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, per il Bologna c’è almeno un big che può partire in estate.

Calciomercato Bologna, futuro Soriano: l’annuncio

Roberto Soriano lascia il Bologna nel calciomercato estivo? Il fantasista e capitano dei rossoblù è tornato al gol la scorsa settimana dopo 65 giornate senza mai timbrare il cartellino. Può dare ancora tanto ai rossoblù sia in campo che nello spogliatoio e su di lui si sono fatte insistenti le voci di un possibile addio.

Il futuro di Roberto Soriano sarà in Itaia. Nel calciomercato estivo il centrocampista classe ’91 può deve scegliere dove continuare a giocare ora pare aver preso la decisione definitiva. Ha affidato a La Gazzetta dello Sport le novità sul suo futuro, annunciando di voler restare al Bologna e di vivere ancora il sogno rossoblù.

“A Bologna sto bene e sta bene la mia famiglia. Fino a fine stagione è giusto che io pensi solo a giocare. Vorrei restare ma non sono il tipo che si mette a fare pressione sulla società”.

Soriano vuole solo il Bologna: rinnovo con ingaggio ridotto

Roberto Soriano vuole restare al Bologna per sempre. Il fantasista rossoblù ha intenzione di continuare a vivere l’esperienza felsinea fino al termine della sua carriera ed è pronto anche allo sforzo economico pur di restare. Il rinnovo del contratto per due o tre stagioni può avvenire con una cospicua riduzione dell’ingaggio.

“Assolutamente sì, sono pronto a ridurmi l’ingaggio. Io da qui non vorrei proprio andarmene”. Con queste parole il fantasista ha ribadito il suo attaccamento alla causa rossoblù e ora attende novità sul futuro.