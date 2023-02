Ronaldinho torna a giocare, clamoroso colpo di scena: c’è l’annuncio ufficiale

Qualità da vendere, tra i professionisti, perché Ronaldinho torna a giocare. È ilclamoroso colpo di scena che riguarda la leggenda brasiliana che, come annunciato, torna a giocare a farsi vedere tra i professionisti.

Il mondo del calcio ritrova l’asso brasiliano che, con tanta voglia di mettersi ancora in gioco, tornerà ad indossare gli scarpini nonostante l’età avanzata e proverà a deliziare tutti, mettendo ancora in risalto le sue qualità.

Non con la brillantezza di una volta ma il giocatore – va chiamato dunque così, perché non si tratta più di un ex giocatore – ha deciso di rimettersi in forma per provare a giocare ancora nel calcio professionistico.

Ronaldinho torna in campo: è ufficiale, ecco dove giocherà

Il colpo di scena ha dell’incredibile, confermata anche questa mattina attraverso un comunicato ufficiale, la notizia che era trapelata su Ronaldinho.

Il Pallone d’Oro brasiliano aveva smesso di giocare ma tornerà ad incantare tutti, in campo, con le sue giocate. Perché la qualità di Ronaldinho resta ancora oggi importante, nonostante l’età avanzata. A livelli differenti, per ovvi motivi, da quelli che aveva vissuto nella sua giovane età, ma comunque dando spettacolo.

È nelle intenzioni della stella brasiliana che ha deciso dunque di tornare a mettersi gioco. Prenderà infatti parte alla Kings League, competizione creata da Piquè, Ronaldinho è stato ufficialmente ingaggiato e presentato. Presto indosserà gli scarpini per tornare a giocare.

Kings League, Ronaldinho torna a giocare: il comunicato ufficiale

Ad ufficializzare l’arrivo di Ronaldinho e a confermare quelli che erano i clamorosi rumors emersi sul ritorno in campo della stella brasiliana, è la Kings League.

Ronaldinho, dopo aver smesso di giocare a calcio, aveva comunque continuato a partecipare agli eventi mondiali per beneficenza, mostrando ancora tutte le sue qualità, nonostante l’età ormai avanzata. La differenza rispetto ai suoi ex colleghi, si è spesso notata e dunque le intenzioni di Dinho sono quelle di continuare a mettere in mostra tutte le sue qualità, ai tifosi che lo amano. La Kings League ha comunicato così il suo ingaggio, attraverso la voce della sua nuova squadra, l’Ibai Llanos: “È felice di essere con noi, vi presento Ronaldinho”.

Ronaldinho in campo, quando giocherà? La notizia

Scenderà in campo questa domenica, Ronaldinho, scrivendo nuovamente la storia del calcio e della Kings League. Farà parte del team Ibai Llanos, scenderà in campo questa domenica nel match che si giocherà alla Cupra Arena contro il PIO FC.