Milan, Giroud torna in Premier League: tutto pronto per giugno

Nonostante si sia parlato tanto nelle ultime settimane di un sempre più vicino accordo per il rinnovo di contratto, le strade di Olivier Giroud e del Milan si divideranno a fine anno, visto che il bomber francese ha deciso per un clamoroso ritorno.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo aver rifiutato a gennaio un’offerta monstre dall’Everton, il pensiero del numero nove rossonero non si è mai distaccato dalla voglia di Inghilterra. Secondo alcuni media inglesi, infatti, Olivier Giroud non rinnoverà il suo contratto con il Milan per tornare a giocare in Premier League.

Dalle parti di Casa Milan si è passati dunque in pochissimi giorni da una tanto attesa fumata bianca ad una grigia, visto che le carte in tavola sarebbero state incredibilmente stravolte.

Addio Milan: Giroud vuole tornare in Premier ed a Londra

Le trattative fra il Milan e l’agente di Olivier Giroud per il rinnovo di contratto stanno andando avanti da diverso tempo, ma più passano i giorni più cresce la possibilità che questo accordo possa incredibilmente non essere raggiunto, nonostante in diverse occasioni le parti abbiano confermato la volontà di continuare insieme.

Per questo motivo il francese starebbe iniziando a valutare alternative diverse e lontane da Milano, cosa che ha suscitato clamore ed interesse in Gran Bretagna, nazione dove Giroud ha giocato, segnato e vinto tanto. La stampa inglese, comunque, è certa di una cosa.

Stando infatti a quanto riportato da il The Sun, qualora non dovesse andare in porto il rinnovo col Milan Olivier Giroud potrebbe pensare di tornare in Premier League, più precisamente a Londra, fattore da non sottovalutare visto che rappresenta la volontà massima del bomber.

Milan, Giroud torna a Londra: ecco dove

Importanti novità arrivano sul futuro di Olivier Giroud, in trattativa col Milan per il rinnovo ma stuzzicato dall’idea di tornare in Premier League. Questa possibilità per il francese si era palesata però già a gennaio con una ricca offerta da parte dell’Everton, ascoltata ma rifiutata visto che Olivier opzionerebbe solo club di Londra che, comunque, in queste settimane hanno fatto qualche timido sondaggio.

Non stiamo parlando di Chelsea ed Arsenal ma del Fulham, club intenzionato a fare un tentativo per Giroud nel corso di queste settimane qualora il bomber francese non trovasse un accordo col Milan sul rinnovo.

Nelle trattative potrebbe avere un ruolo rilevante e decisivo Willian, ala brasiliana in forza proprio ai Cottagers, col la quale Giroud ha condiviso lo spogliatoio al Chelsea.

Il Fulham irrompe, ma il Milan è vicino al rinnovo di Giroud

L’idea Fulham stuzzica ma, secondo La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud è sempre più vicino al rinnovo col Milan. La società rossonera ha infatti pronta una proposta di rinnovo con tanto di aumento dell’ingaggio, che dai 3,2 milioni attuali salirà a 3,7.