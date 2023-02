Milan: Maignan e Ibrahimovic, annuncio a sorpresa

Arrivano le ultimissime notizie che riguardano il Milan e il rientro di giocatori come Maignan e Ibrahimovic. Ci sono le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa.

Parole a sorpresa dell’allenatore dei rossoneri che lascia tutti a bocca aperta. I tifosi del Milan non aspettavano altro che questo momento.

Ora ci sono importanti novità e il Milan si prepara al meglio in vista della prossima stagione. Arrivano notizie davvero che promettono bene anche per il futuro.

Milan: conferenza stampa Pioli

Il Milan si prepara ad una delle partite più importanti dei prossimi mesi. Perché la squadra allenata da Stefano Pioli scenderà in campo per il posticipo di domenica sera contro l’Atalanta di Gasperini. Una partita che vale tantissimo e più di 3 punti per la zona Champions League, perché si tratta di uno scontro diretto. Perché vale tutto questo match in vista del futuro e pesano i punti in palio per quella che sarà la classifica di Serie A alla fine, dove il Milan vuole rientrare tra le prime 4 squadre qualificate per la prossima edizione di Champions League.

Intanto, alla vigilia della partita, sono arrivate le parole in conferenza stampa di Pioli sulle condizioni e i rientri di Maignan e Ibrahimovic. Delle notizie davvero importanti che fanno esaltare anche i tifosi. Perché i due calciatori, fondamentali dentro e fuori dal campo per i rossoneri, sono infortunati da tanto tempo, uno ha quasi saltato tutta la stagione e l’altro non ha ancora mai iniziato quest’anno a seguito dell’operazione al ginocchio in estate dopo lo scudetto vinto.

Milan: rientro Maignan, l’annuncio di Pioli

In vista delle partite prossime e già di questa che il Milan giocherà contro l’Atalanta, sono arrivate le parole di Pioli in conferenza sul rientro di Maignan:

“Domani giocherà Mike, è stato come un leone in gabbia in questi mesi, sta bene ed è molto motivato per rientrare tra i pali, sicuramente ci darà un grande apporto come ha sempre fatto.

È stato il migliore portiere della scorsa stagione, ci dà tantissimo ed è un portiere molto comunicativo. Già contro l’Atalanta avrà più tempo e spazio per iniziare l’azione. Resta però un giocatore che non gioca da 5 mesi, avrà bisogno di un po’ di tempo per ritrovare la migliore forma, ma ci aspettiamo tanto e sono molto contento del suo rientro”.

Condizioni Ibrahimovic: Pioli lancia un segnale ai tifosi del Milan

Infine, sempre in conferenza stampa, Pioli ha parlato anche delle condizioni di Ibrahimovic:

“Ibra sta sempre meglio, la prima convocazione col Torino era per farlo tornare col gruppo. Sappiamo quanto ha lavorato e sofferto per tornare a disposizione. Ora Zlatan è a disposizione, è pronto per giocare. mentre Bennacer e Calabria non saranno convocati e dovrei riaverli per Firenze, così come Florenzi”.