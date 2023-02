Consigli Fantacalcio 24a giornata: chi schierare e chi evitare, partita per partita

Il week-end di Serie A comincia alle 18 con la sfida tra Empoli-Napoli. Come i vecchi tempi, il primo anticipo è fissato nel pomeriggio di sabato.

È tempo dunque di schierare la formazione al Fantacalcio, dopo la settimana di coppe in Europa.

Ecco i Consigli al Fantacalcio di Calciomercato24.com: chi schierare, chi evitare e le scommesse della 24a giornata di campionato al Fantacalcio.

Consigli Fantacalcio 24a giornata: gli anticipi

Sabato 24 febbraio (18.00) Empoli-Napoli

Da schierare: unico potenziale pericolo fronte toscani può vedersi in Baldanzi. In questo momento non si può tenere fuori il “Chucky” Lozano, ma avete tempo fino alla formazione ufficiale per sapere chi ci sarà in avanti, se lui o Politano. Inserite i soliti Osimhen e Kvara, in caso di turn-over non ci sarà Raspadori a causa dell’infortunio che lo tiene fermo ai box. Il consigliato di giornata è Mario Rui.

Da evitare: Vicario, anche lui rischia di finire coinvolto nelle goleade degli azzurri, meglio non rischiare.

Scommessa: Mario Rui.

Sabato 24 febbraio (20.45) Lecce-Sassuolo

Da schierare: potete inserite Strefezza e Umtiti in questa giornata, del Sassuolo date spazio a Berardi, Frattesi e Bajrami.

Da evitare: Falcone, per questa giornata andate con altro.

Scommessa: Hjulmand.

Consigli Fantacalcio 24a giornata: i match di domenica

Domenica 26 febbraio (12.30) Bologna-Inter

Da schierare: potete giocarvi la carta Orsolini, unico che ci sentiamo di consigliare per questa giornata al Fantacalcio. Fronte Inter, date continuità a Lukaku che si è sbloccato e cerca continuità. Con lui, fronte Inter, dentro anche Brozovic e Dimarco.

Da evitare: Posch.

Scommessa: de Vrij, in chiave bonus, ma coprendovi in panchina.

Domenica 26 febbraio (15.00) Salernitana-Monza

Da schierare: può essere la giornata di Piatek al Fantacalcio, schierate lui con Sepe – a quanto pare Ochoa ha perso il posto tra i pali, anche con Sousa – e Candreva. Fronte Monza sì a Petagna e Pessina.

Da evitare: Izzo in questa giornata.

Scommessa: Coulibaly.

Domenica 26 febbraio (18.00) Udinese-Spezia

Da schierare: è l’occasione per schierare Thauvin in questa giornata, chi lo ha preso, deve inserirlo. Fronte Udine, mettete dentro anche Udogie, mentre potete tornare a provarci con Nzola e Reca.

Da evitare: Bourabia.

Scommessa: Shomurodov, per il primo bonus spezzino al Fantacalcio, potrebbe giocare in coppia con Nzola.

Domenica 26 febbraio (20.45) Milan-Atalanta

Da schierare: Theo Hernandez e Tomori, potete provarci con loro. Dentro anche Brahim Diaz, mentre fronte Atalanta inserite Koopmeiners, sulla trequarti può creare qualche pericolo a San Siro. Potete mettere anche Lookman.

Da evitare: Hojlund, in questa sfida si può scegliere altro.

Scommessa: Krunic.

Consigli Fantacalcio 24a giornata: quattro posticipi dopo domenica

Lunedì 27 febbraio (18.30) Verona-Fiorentina

Da schierare: dell’Hellas potete provarci con Lasagna, che potrebbe ritrovare una maglia da titolare. Fronte viola, spazio all’ex Barak e a Jovic.

Da evitare: Amrabat per questa giornata.

Scommessa: Igor.

Lunedì 27 febbraio (20.45) Lazio-Sampdoria

Da schierare: i biancocelesti vogliono piazzarsi tra i primi quattro posto e molto passa da questi punti. Dentro Immobile e Luis Alberto, ma il consigliato di giornata è Felipe Anderson. Della Samp provateci con Gabbiadini, unico possibile bonus di questa giornata fronte blucerchiati.

Da evitare: Provedel, non fidatevi della partita “alla portata”.

Scommessa: Pedro.

Martedì 28 febbraio (18.30) Cremonese-Roma

Da schierare: l’ex Afena-Gyan può rappresentare un pericolo, occhio anche a Benassi per questa giornata. I giallorossi, che cercano vendetta per l’eliminazione dalla Coppa Italia, potrebbero trovare bonus in Pellegrini – che cerca di sbloccarsi – e Dybala.

Da evitare: Chiriches.

Scommessa: Mancini.

Martedì 28 febbraio (20.45) Juventus-Torino

Da schierare: Di Maria non si tiene fuori in questo momento, date spazio anche a Cuadrado. Del Torino, dentro solo Miranchuck.

Da evitare: Singo per questa giornata.

Scommessa: Bremer, in chiave bonus.

A cura di: Simone Davino.