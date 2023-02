Calciomercato: stipendio choc, lascia subito l’Europa

Il calciomercato in vista della prossima estate può essere determinante per la firma di diversi giocatori pronti a lasciare gli attuali club e firmare per nuove società.

Un momento che potrebbe essere decisivo per le scelte della prossima stagione, perché c’è un giocatore in scadenza che ora potrebbe ricevere l’importante offerta di mercato.

Sono tante le società interessate a lui, che dovrà fare la scelta se restare ancora in Europa o andare via. Perché sono tantissime le squadre disposte ad offrirgli un contratto importante.

Calciomercato: offerta di stipendio choc

La prossima estate sarà davvero divertente perché arriverà dopo i Mondiali invernali giocati in Qatar e perché sono davvero tantissimi i grandi giocatori in giro per l’Europa che pensano di cambiare squadra. Molti di questi sono considerati tra i migliori e possono addirittura scegliere liberamente lo loro prossima squadra, perché ci sono molti di questi giocatori in scadenza di contratto che andranno a firmare da svincolati. Uno di questi ha ancora voglia di giocare a grandi livelli e dovrà valutare al meglio il suo futuro.

La volontà di giocare c’è ed è ancora tanta in qualsiasi top club, ma occhio anche alle offerte economiche. Arrivati a questo punto della carriera potrebbero essere quelle a fare la differenza per il futuro. Per questo motivo si cerca di capire quale sarà la scelta personale del giocatore insieme alla famiglia. Lasciare l’Europa per una questione economica o ridursi l’attuale maxi ingaggio per continuare a giocare nel calcio che conta. Ma l’offerta che arriva dal Medio Oriente è davvero altissima e potrebbe essere difficile dire di no per Sergio Ramos in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato: Sergio Ramos all’Al Nassr

Sergio Ramos è in scadenza con il PSG e non rinnoverà, ora c’è l’Al-Nassr che vuole fare un’offerta. Il potentissimo club dello sceicco dell’Arabia Saudita ha pronta l’offerta per il giocatore spagnolo. Dopo Cristiano Ronaldo potrebbe essere proprio il suo ex compagno Sergio Ramos a firmare con l’Al Nassr. C’è ancora volontà da parte del club arabo di investire in un altro campione del calcio mondiale.

Secondo quanto riportato da Marca, la società araba avrebbe già mosso i primi passi per provare a comprare subito Sergio Ramos e portarlo all’Al Nassr.

Al Nassr: rapporto Ronaldo Sergio Ramos

Decisive le prossime settimane per il possibile acquisto dell’Al Nassr per Sergio Ramos, ma occhio anche alle sorprese e a cosa consiglierà lo stesso Ronaldo. Perché proprio recentemente sono arrivate delle dichiarazioni del difensore spagnolo che ha messo Messi tra i migliori al mondo dimenticando l’ex compagno Ronaldo. Parole che non avranno fatto piacere al portoghese e sarà da valutare anche quest’aspetto per un rapporto futuro tra i due.