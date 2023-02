Milan, colpo da sogno: arriva con lo sconto

Il calciomercato del Milan è già al centro di numerose voci in vista del futuro. I rossoneri stanno disputando una stagione importante solo in Champions League, mentre in Serie A e nelle coppe nazionali la situazione non è delle migliori. Il club di Via Aldo Rossi sta già pensando al futuro e ai possibili colpi da mettere a segno per la prossima stagione.

Le ultime notizie di casa Milan portano ad un nome a sorpresa per la rosa di Pioli. Il tecnico ha chiesto rinforzi immediati per andare a migliorare la squadra e riuscire a tornare in prima fila per i grandi obiettivi.

Calciomercato Milan, colpo a sorpresa per l’estate: le ultime

Il Milan è già attento alle situazioni di calciomercato per la prossima stagione. I rossoneri vogliono migliorare la rosa e non farsi trovare impreparati. La stagione 2023/24 dovrà iniziare con la rosa al completo il prima possibile.

Già a luglio Pioli spera di poter avere tutta la nuova squadra a disposizione. Sarà importante poter iniziare la preparazione estiva con tutti gli uomini migliori per tentare di ripetere la stagione 2020/21.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan ha già scelto il primo colpo per la prossima stagione. I rossoneri potranno prenderlo “in saldo” viste le condizioni contrattuali.

Calciomercato Milan, piace Pau Torres per la difesa

Il Milan sta valutando il nome di Pau Torres per la difesa. Lo spagnolo è in uscita dal Villarreal e nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A. Titolare agli ultimi Mondiali e sempre in crescita con i “sottomarini gialli”, potrebbe cambiare maglia e provare l’avventura in Italia.

Pau Torres è uno dei nomi che sta seguendo il Milan per la difesa. I centrali attualmente in rosa soddisfano Stefano Pioli che, però, sembra sempre più intenzionato a confermare la difesa a 3 e ha bisogno di un numero maggiore di calciatori che possano rimpolpare la rosa. Il tecnico ha dato il benestare all’operazione Pau Torres ma la dirigenza sa che è molto complesso anche per la concorrenza che aumenta di giorno in giorno.

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Villarreal sta prendendo in considerazione la cessione di Pau Torres. Il difensore centrale è uno dei profili migliori in Europa e potrebbe diventare una grande occasione per la prossima stagione.

Milan su Pau Torres: le cifre dell’affare

Il Milan sta spingendo per prendere Pau Torres per il calciomercato di fine anno. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2024 e vuole vivere un’esperienza diversa da quanto fatto fino ad oggi

Il Villarreal è pronto a cedere il classe ’97 ma chiede non meno di 30 milioni per salutare il difensore. Il Milan ci può pensare se Pioli chiederà un nuovo centrale e a breve potrebbe avviare i contatti con il suo entourage.