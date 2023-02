Calciomercato Inter: nuovo portiere, scippo al Milan

Ultimissime notizie di calciomercato sulla Serie A e sulla sfida Inter Milan che va anche fuori dal campo. Perché è proprio sul mercato che le due società milanesi si stanno dando battaglia.

Ora hanno un nuovo obiettivo in comune e la società nerazzurra è intenzionata a scippare il colpo dai rivali. Ci sono aggiornamenti molto importanti sull’affare.

Arrivano novità di mercato che riguardano proprio quello che sarà il prossimo colpo di una delle due squadre. Perché ora il ruolo del portiere sarà uno di quelli da dover sistemare il prima possibile da parte delle società.

Calciomercato Serie A: Inter e Milan si sfidano in porta

E’ stato un anno davvero difficile per le due società milanesi per quanto riguarda il ruolo del portiere. Perché il Milan ha dovuto fare i conti con il grave infortunio di Maignan che è durato per diversi mesi e non ha permesso al club rossonero di sentirsi in mani sicuri con Tatarusanu, spesso accusato e finito nel mirino delle critiche. Per questo motivo ora la società ha bloccato Sportiello per la prossima stagione che andrà a ricoprire il ruolo di vice Maignan che la società spera di avere a disposizione al più presto.

Una situazione difficile da gestire anche quella capitata all’Inter con il dualismo tra Handanovic e Onana. L’ultimo arrivato si è preso la maglia da titolare mettendo in panchina il portiere e capitano dell’Inter che non ha preso benissimo la scelta di Simone Inzaghi, soprattutto nel suo ultimo anno di contratto. Sembra che non sarà rinnovato il suo contratto e per questo motivo ora si andrà a caccia di un nuovo portiere.

Si è creata un’occasione importante di calciomercato in Serie A per Milan e Inter con Ochoa che può firmare con uno dei due club.

Calciomercato: Inter e Milan su Ochoa

Arrivano aggiornamenti molto importanti da Salerno, dove si parla di un possibile trasferimento di Guillermo Ochoa all’Inter o al Milan. Il portiere messicano è arrivato in Italia e si è subito reso protagonista con grandissime prestazioni di livello davvero assoluto in Serie A.

Eppure, al rientro di Sepe è andato subito in panchina con la Salernitana che ha affidato al portiere napoletano il ruolo da titolare tra i pali. In dubbio il futuro dell’ultimo arrivato, con Inter e Milan pronti a trattare per Ochoa.

Inter: Ochoa più vicino rispetto che al Milan

Per l’acquisto di Ochoa l’Inter si troverebbe in vantaggio rispetto al Milan. Perché la società nerazzurra dicendo addio a Handanovic avrebbe il ruolo di vice Onana scoperto e andrebbe a puntare proprio sull’esperto portiere messicano. Invece, il Milan, avendo bloccato Sportiello dovrebbe già essere al completo e potrebbe essere più difficile andare a prendere un nuovo portiere.