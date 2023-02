Roma: accordo a sorpresa, firma il rinnovo e resta

Una notizia importantissima per i tifosi della Roma, perché ora la società sta facendo di tutto per rinnovare il suo contratto e ci sono segnali positivi riguardo la trattativa.

Le prossime settimane saranno decisive e già possono arrivare nuovi aggiornamenti su come andrà a finire. Perché il club ha un progetto ambizioso e vuole continuare a puntarci.

L’obiettivo è trattenere i migliori, dai calciatori fino all’allenatore. La dirigenza è a lavoro per fare di tutto che il progetto giallorosso continui, intanto, bisognerà raggiungere degli obiettivi stagionali importanti.

Calciomercato Roma: le ultime trattative

Novità molto importanti che riguardano la società giallorossa che sta progettando al meglio la prossima stagione. Il club punta a migliorarsi sempre di più e ha le idee chiare su quelli che sono gli obiettivi per il calciomercato: trattenere tutti i migliori a rinforzare ancora di più la rosa per diventare sempre più competitivi. La Roma è in zona Champions League in Serie A e non ha intenzione di uscirne. Perché la squadra allenata da Mourinho punta a giocare la grande competizione Uefa in vista del prossimo anno, andando a dare sempre più continuità al progetto che è partito lo scorso anno e ha già portato frutti importanti.

Ora si guarda ancora di più al futuro e ci sono altre novità che riguardano anche il mercato che farà la Roma per trattenere Mourinho che ha ancora un contratto fino al 2024, ma continua ad essere corteggiato da grandi club come Chelsea, PSG e tanti altri. L’intenzione è quella di confermare in panchina l’allenatore, ma per farlo bisognerà dargli una formazione completa e competitiva, per questo motivo ora la Roma punterà a rinnovare il contratto di Dybala e annullare la clausola presente.

Roma: rinnovo Dybala, le ultime

In arrivo una nuova offerta da parte della Roma per blindare Paulo Dybala con un rinnovo di contratto. L’attaccante argentino è considerato il talento della rosa e il club vuole abolire la clausola rescissoria molto bassa che c’è su di lui. Pronto un super contratto da 6 milioni a stagione fino al 2025 per far rinnovare Dybala con la Roma. Le prossime settimane saranno decisive per il giocatore e il club.

Calciomercato: tante squadre su Dybala

Tante le squadre interessate a comprare Dybala per questo la Roma punta a rinnovare e allontanare definitivamente le voci di mercato sull’argentino. Perché l’ex Juventus ha ritrovato la forma e la brillantezza che l’hanno fatto arrivare a grandi livelli e ora nella Capitale d’Italia si sta rivelando l’arma in più del club giallorosso. La società in queste prossime settimane lavorerà per rinnovare il contratto di Dybala con la Roma da subito, senza aspettare altro tempo.