Inter: accordo a sorpresa, firma un contratto faraonico

Notizie di calciomercato per l’Inter molto importanti riguardo il progetto futuro arrivato dalla società. Arriveranno acquisti, cessioni e rinnovi per il club nerazzurro.

Lavora a carta scoperte l’Inter che ora ha già messe le cose in chiaro in merito a quelle che saranno le operazioni di mercato del futuro. Perché la società ha pronte diverse opzioni.

Si valuta tuto in casa Inter e in vista della prossima stagione si vuole avere una rosa già pronta in estate che possa lavorare con l’allenatore al meglio.

Calciomercato Inter: la strategia del club

La strategia dell’Inter resta la stessa, quella di abbassare il monte ingaggi e cedere i calciatori che più interessano in giro per l’Europa che possano portare incassi importanti alla società. Già alcuni giocatori sono in uscita tra quelli migliori e presto potrebbero arrivare delle nuove notizie che riguardano anche i movimenti in entrata. Questa volta però la società prima si concentrerà sulle cessioni, ma anche su quelli che saranno i rinnovi di contratto.

Infatti, presto potrebbe iniziare a toccare a diversi giocatori chiavi per l’Inter di andare a firmare i rinnovi come nel caso di Calhanoglu. Il giocatore ha dimostrato alla società un grande senso di appartenenza e spirito di sacrificio da quando è arrivato a vestire i colori nerazzurri, subito si è preso dalla sua i tifosi e ora anche tra i compagni di squadra è considerato uno dei leader del gruppo. Per questo è stato premiato.

Inter: rinnovo Calhanoglu, le ultime

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è ormai stato raggiunto l’accordo totale tra Calhanoglu e l’Inter per il rinnovo di contratto. C’è la fumata bianca per un nuovo contratto che andrà a firmare il giocatore turco con i nerazzurri, manca davvero soltanto la firma e l’annuncio ufficiali. Ci si aspetta che già nei prossimi giorni possa arrivare, magari prima del ritorno di Champions League con il Porto. Il rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu con l’Inter permetterà di estendere il contratto fino al 2026 (altri 3 anni) con un ritocco dell’ingaggio. Infatti, il nuovo stipendio di Calhanoglu con l’Inter sarà di 6 milioni l’anno rispetto gli attuali 5, un premio per il giocatore per le prestazioni di questi due anni.

Rinnovo Calhanoglu Inter: stipendio tra i migliori

Calhanoglu con il nuovo stipendio con l’Inter sarà tra i più pagati. Infatti, soltanto Lukaku (in prestito e con un ingaggio da 8,5 milioni a stagione) e Brozovic (6,5 l’anno) guadagneranno di più. Il calciatore turco andrà ad avere uno stipendio pari a quello di Lautaro Martinez e superiore a Dzeko e Barella. Bisognerà capire anche la reazione dello spogliatoio per il nuovo stipendio di Calhanoglu con il rinnovo con l’Inter.