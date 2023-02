Sorteggi Ottavi Conference League_ le partite di Lazio e Fiorentina

Ultime notizie su quello che sarà il sorteggio di Conference League per le partite degli Ottavi di Finale. I sorteggi vedono protagonisti anche Lazio e Fiorentina in questa competizione.

I prossimi sorteggi di Conference League degli Ottavi di Finale inizieranno alle ore 13:00 e saranno svolti come sempre a Nyon, dove si incontreranno le ultime 16 del torneo.

Le otto squadre vincitrici della fase a gruppi testa di serie affronterà quelle che hanno vinto la fase Playoff per qualificarsi a questo prossimo turno, ci sono anche Lazio e Fiorentina tra queste.

Sorteggi Conference League Ottavi

Qui si potrà seguire la diretta dei Sorteggi Ottavi Conference League 2023, dove le ultime 16 squadre si giocheranno la vittoria del titolo e vogliono provarci anche Lazio e Fiorentina a fare la storia.

Partite Ottavi di Finale Conference League:

Aek Larnaca – West Ham

Fiorentina – Sivasspor

Lazio – Az Alkmaar

Lech Poznan – Djurgarden

Gent – Başakşehir

Anderlecht – Villarreal

Sheriff – Nizza

Basilea – Slovan Bratislava

(prima fascia)

AZ Alkmaar (OLA)

Djurgarden (SVE)

Basaksehir (TUR)

Nizza (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (SPA)

West Ham (ING)

(seconda fascia)

Anderlecht (BEL)

Basilea (SUI)

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech Poznan (POL)

Sheriff (MDA)

Sorteggi Conference League Ottavi di Finale: dove vederli

Ma dov’è possibile vedere il sorteggio Ottavi Conference League in Tv e Streaming? Ci sono varie opzioni per vedere quelli che saranno gli accoppiamenti con le partite degli Ottavi dopo i sorteggi di Conference League. Queste tutte le modalità per seguirlo in Tv e streaming:

Sky Sport 24;

Dazn;

NOW;

Sky Gol;

YouTube di Sky Sport.

Date Ottavi di Finale Conference League

Una volta completato il turno degli Ottavi di Finale (andata – 9 marzo; ritorno – 16 marzo), le prossime date indicate saranno le seguenti: