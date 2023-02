Milan, Giroud netto sul futuro: “Ormai sono certo”

Il Milan sta valutando il futuro di Giroud e il possibile rinnovo. Fredric Massara e Paolo Maldini sono al lavoro per il calciomercato in vista della prossima stagione. Stefano Pioli ha chiesto volti nuovi per migliorare la rosa ma allo stesso tempo non vuole perdere i calciatori migiori. La dirigenza non potrà sborsare cifre molto alte perché l’obiettivo primarip è tenere ben saldi anche i conti a bilancio.

Il futuro di Giroud al Milan è ancora da discutere. Il bomber francese si sta dimostrando decisivo e fondamentale anche in questa stagione ma sta vivendo diverse difficoltà per capire dove dovrà giocare la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Giroud firma il rinnovo?

Il Milan vuole continuare con Olivier Giroud. Il francese è stato il bomber di riferimento di Stefano Pioli negli ultimi anni e il tecnico non intende fare a meno della sua qualità e della sua esperienza. Ha dimostrato di poter fare la differenza nei momenti più complicati della stagione, anche nello spogliatoio. Quest’anno sta facendo da chioccia ai giovani e in vista dell’addio di Zlatan Ibrahimovic a fine stagione, le responsabilità potrebbero essre affidate a lui.

Il Milan ha in mente di proseguire con Giroud da numero 9. Il francese ex Chelsea e Arsenal è centrale nel progetto di Pioli che ha chiesto alla dirigenza di fare di tutto per trattenerlo. Chiaramente la società sta badando bene alle spese e al futuro dopo Giroud: servirà anche una punta capace di far bene quando il francese deciderà di dire addio ai rossoneri

Il rinnovo di Giroud con il Milan si faà?. I contatti tra la dirigenza e i suoi agenti sono già iniziati nei mesi scorsi.

Futuro Giroud: annuncio sul rinnovo, le sue parole

Quale sarà il futuro di Olivier Giroud? Il bomber rossonero sta vivendo una stagione altalentante come tutta la rosa e ora si sta decidendo se sarà ancora lui il centravanti del club o se si punterà su altri nomi.

È stato lo stesso Giroud a parlare del rinnovo con il Milan. L’attaccante rossonero, ai microfoni di DAZN, si è lasciato andare alla confessione riguardo la trattativa per il nuovo accordo con il club rossonero.

“Dobbiamo stare uniti: il mio obiettivo è continuare al Milan e spero di trovare un accordo per il rinnovo. Stiamo parlando con la società e sono certo che le cose andranno per il verso giusto. Il gol contro lo Spezia è stata un’emozione indescrivibile perché era molto importante vincere quella partita. Voglio ritrovare questa qualità della nostra squadra”.

Rinnovo Giroud: firma per un’altra stagione

Giroud e il Milan sono pronti a proseguire insieme firmando il rinnovo. L’attaccante francese sa di poter essere ancora decisivo per la squadra rossonera, sia in Serie A che in Champions League e vuole continuare a far bene.

L’accordo per la firma con il Milan potrebbe avvenire sulla base di un anno di contratto. L’incontro decisivo dovrebbe andare in scena nelle prossime settimane. Le cifre saranno pressoché le stesse attuali: ingaggio a 3,5 milioni netti di euro all’anno.