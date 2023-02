Juventus tradita, annuncio di calciomercato: “Va all’Inter”

La Juventus sarà ancora una delle regine del calciomercato. Anche in uscita, però, potrebbero esserci novità molto importanti. Il campionato che non sta andando benissimo a causa della penalizzazione, costringerà la società a rivedere anche la politica economica e non sono da escludere le cessioni dei top.

Il futuro della Juventus passa dalle scelte di calciomercato che verranno messe a disposizione di Massimiliano Allegri. La classifica è pesantissima e non si sa se verranno restituiti o meno i 15 punti tolti qualche mese fa. Intanto la società pensa al futuro e a come poter migliorare la squadra per le prossime stagioni.

Calciomercato Juventus, addio e tradimento: le ultime

La Juventus vive un momento estremamente complesso ceh potrebbe cambiare anche il calciomercato. I bianconeri hanno ricevuto una penalizzazione importante in classifica che compromette anche le possibilità di entrare in Champions League dalla porta principale. L’obiettivo in classifica in Serie A, ora, è riuscire ad arrivare il più in alto possibile per poi capire se saranno restituiti i 15 punti in classifica.

Il campionato sembrava poter essere indirizzato sui binari giusti ma dopo la sentenza le possibilità della Juventus si sono ridotte all’osso. Il caso plusvalenze può cambiare nuovamente la classifica di Serie A e può portare a profondi cambiamenti anche nel calciomercato.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, la Juventus perde uno dei suoi uomini migliori. Il calciatore è in procinto di dire addio ma può clamorosamente restare in Serie A per andare all’Inter.

Calciomercato Juventus, Di Maria all’Inter: l’annuncio

Angel Di Maria lascia la Juventus a fine stagione? El Fideo ha il contratto in scadenza, avendo firmato solo per un anno e sta decidendo con cura il suo futuro. In questa stagione si sta dimostrando ancora uno dei calciatori più forti al mondo. Ieri contro il Nantes è stato decisivo in Europa League e vuole concludere al meglio la sua annata in bianconero.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Angel Di Maria può lasciare la Juventus per andare all’Inter. Ad annunciarlo è stato il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ai microfoni di TVPLAY.

“L’Inter non deve più pagare l’ingaggio di Skriniar e Marotta tende a guardare con attenzione il mercato degli svincolati. Poi potrebbe cedere Brozovic e con molte probabilità nel 2024 non ci sarà l’ingaggio di Mkhitaryan. Per questo l’ingaggio di Di Maria può essere possibile, poi magari può essere chiamato da Lautaro Martinez. L’Inter mi sembra un’ipotesi credibile per il Fideo”.

Di Maria Juventus: cosa può cambiare

Il rinnovo di Di Maria con la Juventu si sta facendo molto complesso. Le ultime prestazioni stanno portando la società a pensare seriamente all’offerta di un nuovo contratto per l’argentino. Sta dimostrando di essere ancora un campione assoluto e non è da escludere l’ipotesi di permanenza in bianconero.

In caso di mancato accordo, però, è chiaro che le sirene interiste sarebbero improtanti per il fantasista.