Calciomercato: Milinkovic Savic in Serie A con un altro club, è certo

Novità di calciomercato che riguardano il futuro del talento della Lazio Milinkovic Savic. Il campione serbo è pronto ad un trasferimento e ora c’è la notizia che riguarda un club di Serie A.

Il calciatore è ormai pronto al grande salto di qualità e vuole giocare regolarmente la Champions League confrontandosi con i grandi campioni del momento.

Potrebbe esserci la svolta di mercato che riguarda proprio il giocatore in vista delle prossime settimane. Perché il calciomercato estivo si avvicina e sarà quello decisivo per il futuro del giocatore della Lazio.

Calciomercato Lazio: deciso il futuro di Milinkovic Savic

Il contratto del giocatore è in scadenza nel 2024 e per questo motivo c’è l’intenzione da parte del club biancoceleste di venderlo questa prossima estate. Perché non ci sono i presupposti di un ennesimo rinnovo. E’ stato tanti anni il centrocampista a giocare per la maglia della Lazio senza mai fare pressioni per una cessione. Ora però sembra essere arrivato il momento che merita anche lui a livello personale. Per questo motivo la Lazio affronterà il prossimo mercato in maniera diversa, aprendo ad un suo trasferimento. Saranno decisive le offerte che arriveranno, perché il presidente Lotito lo valuta sempre sui 100 milioni, ma il contratto in scadenza l’anno successivo e l’età ormai avanzata rispetto a qualche anno fa fanno calare le pretese.

C’è la possibilità che alla fine il trasferimento di Milinkovic Savic andrà via per una cifra tra 60 e 80 milioni di euro. Il numero uno del club biancoceleste farà di tutto per portare la trattativa dalla sua parte. Ma a queste cifre sembrano essere tagliati fuori dai giochi i club italiani. Perché sono in molti a desiderare il giocatore in rosa da anni, ora c’è una notizia che riguarda proprio una squadra nello specifico.

Inter: Milinkovic Savic sogno irrealizzabile

Perché Milinkovic Savic è un sogno dell’Inter, ancor di più da quando Simone Inzaghi è diventato l’allenatore dei nerazzurri. Ma il prezzo elevato del giocatore e la situazione economica del club milanese complicando l’affare che sembra ormai quasi impraticabile. Anche Milan e Juventus hanno sognato per anni il colpo, mentre il Napoli di De Laurentiis ci andò vicino per 20 milioni dopo il suo primo anno alla Lazio. Ma alla fine sembra che a comprare Milinkovic Savic sarà un club straniero e non l’Inter o altre italiane.

Calciomercato: chi compra Milinkovic Savic

Sono diverse le squadre che si sono interessate al giocatore, in particolari quelle di Premier League. Perché Sergej Milinkovic Savic piace a West Ham, Chelsea, Manchester United fino a Real Madrid e Paris Saint Germain. Si aspetterà il momento giusto per provare a portarlo via dalla Serie A.