Milan, regalo a Pioli dalla big della Bundesliga: firma a zero

Il calciomercato del Milan per la prossima stagione è già iniziato. I rossoneri stanno cercando i profili migliori da poter portare a Milanello per far crescere la rosa di Stefano Pioli e continuare a vivere campionati da protagonisti assoluti. La stagione in corso non sta piacendo troppo alla dirigenza, soprattutto per la Serie A e per le coppe nazionali, e si vuole dare una svolta anche con l’acquisto di calciatori di caratura internazionale.

Il Milan sta tenendo d’occhio anche la situazione relativa ai possibili colpi da poter chiudere a parametro zero e ci sono nomi molto importanti sul taccuino.

Calciomercato Milan, colpo a zero dalla Bundesliga: le ultime

La dirigenza del Milan sta già lavorando per la rosa della prossima stagione. I rossoneri vogliono crescere ancora e avere la possibilità di giocarsi nuovamente, e da protagonisti, la vittoria dello Scudetto. Questa stagione non è andata come ci si aspettava e i colpi in entrata della nuova annata calcistica saranno fondamentali e decisivi per tornare “grandi”.

Il futuro del Milan sarà fatto per portare in rossonero colpi di alto livello ma senza andare a sperperare importanti somme. La società vuole tenere sotto controllo i bilanci ed evitare di andare a spendere lì dove non è necessario.

Il primo colpo di calciomercato del Milan del futuro può firmare a zero.

Calciomercato Milan, occhi su Dahoud per il centrocampo

Il Milan sta seguendo Mahmoud Dahoud per la prossima stagione. Il centrocampista nato in Siria e di nazionalità tedesca è in uscita dal Borussia Dortmund e sta diventando uno degli obiettivi principali della rosa rossonera. In vista della prossima stagione ci sarà bisogno di andare a prendere un nuovo centrocampista e il suo profilo è considerato quello giusto.

Abituato alle grandi esperienze e pronto a mettersi in gioco alla grande, Dahoud potrebbe firmare con il Milan già nelle prossime settimane. Avendo il contratto in scadenza a giugno e nessun accordo con il club giallonero, è diventato un obiettivo concreto per la prossima stagione.

Per caratteristiche, Dahoud si sposa perfettamente con il modo di giocare di Stefano Pioli e per questo Maldini e Massara stanno pensando di prenderlo. Ai rossoneri manca un calciatore di esperienza e di qualità per completare il reparto con Tonali, Bennacer e Pobega, e stanno seriamente pensando al tedesco.

Milan su Dahoud: c’è anche il Leicester

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Dahoud. Il centrocampista classe ’96 è al centro dei pensieri del Leicester. Secondo quanto riferisce leicestermercury, le Foxes perderanno Tielemans e hanno deciso di puntare forte sul calciatore tedesco.

Il Milan potrà convincerlo con le coppe europee, che invece il Leicester quasi certamente non giocherà e offrendogli la chance di avere spazio in Serie A.