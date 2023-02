Juve, il giocatore annuncia: “Voglio giocare in Premier”

Dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League la Juventus torna a dedicarsi al campionato, con l’obiettivo rimonta europea primo pensiero della formazione bianconera. La dirigenza della Vecchia Signora, invece, dai suoi alti uffici della Continassa, avrebbe a mente già alcuni movimenti in vista della prossima estate per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Le ultime notizie sono però poco confortanti, visto che uno degli obiettivi della Juventus ha dichiarato di voler giocare nella prossima stagione in Premier League, gelando ogni strategia di Cherubini e dirigenza.

Le carte in tavola sono state dunque stravolte, ma la potenza ed il fascino del club bianconero potrebbero comunque avere un ruolo determinante nelle trattative e nella scelta finale del giocatore.

Calciomercato Juve: il giocatore ha annunciato dove vuole giocare

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata della Juventus che, dopo l’intervista del giocatore, si è vista stravolgere completamente le carte in tavola. La situazione non è più semplice come prima, anche perchè la volontà del ragazzo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative.

La Juventus studierà dunque tutte le possibili soluzioni ed alternative per convincere il giocatore a cambiare idea, ma al momento il club bianconero è terribilmente in ritardo ai nastri di partenza nelle trattative.

Intervistato da Il Corriere dello Sport, infatti, senza giri di parole Giorgio Scalvini ha parlato del suo prossimo futuro nel calciomercato, annunciando il desiderio di voler giocare in Premier League, gelando così la Juventus e tutte le altre pretendenti di Serie A.

Scalvini non pensa alla Juve, vuole la Premier: l’annuncio

Nella lunga ed interessante intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il giovane talento dell’Atalanta si è mostrato senza filtri, parlando di tanto ma soprattutto del suo futuro.

Al noto quotidiano romano, infatti, parlando del suo futuro all’Atalanta, Giorgio Scalvini ha dichiarato la sua volontà di giocare un domani in Premier League, mettendo sull’attenti la Juventus che puntata seriamente il giocatore nella prossima estate.

Il difensore si è così espresso: “Futuro? Gestico bene le voci di mercato, anche se non guardo a queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Per me il miglior campionato è la Premier League. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci.”

Juventus, c’è concorrenza per Scalvini: un’altra big sul talento della Dea

La Vecchia Signora non è l’unico club che segue con attenzione il talento classe 2003 della Dea in vista della prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, oltre alla Juventus anche l’Inter sarebbe pronto a sedersi al tavolo con l’Atalanta per parlare di Giorgio Scalvini, indicato come forte il perfetto sostituto in rosa di Milan Skriniar.

Si pronostica dunque essere un derby d’Italia infuocato per il talento della Dea nella prossima estate, con l’ombra della Premier League che non lascia vita facile ai due club di Serie A.