Calciomercato Juventus: annuncio ufficiale su Di Maria

Il futuro di Angel Di Maria è ancora tutto da scrivere con la Juventus. Perché l’argentino ha un contratto in scadenza il prossimo giugno e ora però tutti vogliono che resti ancora.

Calciomercato: Di Maria Juventus, l’annuncio di Pessotto

Si è parlato tanto di quello che potrebbe essere il suo futuro, visto che ha firmato con i bianconeri per 1 anno per poi tornare in patria in Argentina. Ora però c’è l’annuncio ufficiale del dirigente della Juventus Pessotto sul futuro di Di Maria. Queste le sue parole a Sky Sport 24 in occasione del sorteggio di Europa League:

“Ci auguriamo che resti ancora, sarà importante finire bene e speriamo di riuscire a vincere qualcosa di importante: quello potrebbe aiutare. Angel darà tutto da qui alla fine, speriamo che possa restare con noi anche il prossimo anno”.