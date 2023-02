Calciomercato: grande ritorno in Serie A, firma con i rivali

Ci sono aggiornamenti di calciomercato che riguardano l’ex calciatore della Serie A pronto a tornare in Italia. Il portoghese sembra indirizzato a vestire la maglia dei rivali.

Saranno decisivi i prossimi mesi in vista dell’estate, perché sembra che ci sarà la separazione già dal suo attuale club per vestire di nuovo una maglia nel campionato italiano, ma questa volta con un club diverso.

Una situazione che può aprire a diverse occasioni di mercato importanti, perché più di un club hanno intenzione di chiudere per il giocatore e fare il colpo dell’estate.

Calciomercato Serie A: ritorno in Italia

Arrivano aggiornamenti molto importanti che riguardano il mercato estivo che verrà riguardo il futuro di un giocatore che potrebbe fare ritorno in Italia nei prossimi mesi. Perché il club è pronto a lasciarlo andare e lui accetterebbe di giocare nuovamente nel campionato italiano. Ci sono diverse situazioni importanti che riguardano proprio il futuro del giocatore che vuole restare ad alti livelli in Europa e sceglierà una delle squadre che giocheranno la massima competizione europea. Il portoghese è pronto ad un nuovo trasferimento, ma non nel suo vecchio club, perché in Italia arriverà per vestire una maglia diversa dall’ultima indossata alla sua prima avventura in Serie A.

Il Manchester United sembra lontano da un possibile nuovo accordo per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Diogo Dalot, il giovane terzino portoghese che già si è messo in mostra in Italia con la maglia del Milan. Il giocatore è in scadenza nel 2024 e in queste settimane il Manchester United sta valutando con Ten Hag quelli che sono gli obiettivi di mercato e i giocatori che dovranno restare con un nuovo contratto. Nonostante stia giocando molto quest’anno non sembra esserci spazio per il progetto futuro dei Red Devils per Diogo Dalot che può tornare in Serie A.

Serie A: tre squadre su Diogo Dalot

Secondo le ultime notizie di calciomercato il Manchester United è pronto a cedere Diogo Dalot con Juventus, Inter e Roma che pensano al terzino ambidestro portoghese. Un giocatore ottimo in fase difensiva e dotato di una particolare qualità per dare supporto in quella offensiva. Il contratto del giocatore non smebra che sarà prolungato e per questo motivo ci saranno delle valutazioni da fare.

Calciomercato: la decisione di Diogo Dalot

Sarà anche lo stesso Diogo Dalot a valutare il suo futuro con i suoi agenti, in attesa della migliore offerta. La sua volontà è quella di restare in Premier League con il Manchester United ma se non dovesse firmare il rinnovo allora valuterà il trasferimento. In Italia ci sono Roma, Juventus e Inter che pensano di comprare Diogo Dalot.