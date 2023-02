Serie A: la banca compra il club, l’annuncio

Aggiornamenti riguardo la cessione del club di Serie A. C’è l’annuncio e il comunicato ufficiale da parte della Banca.

Nuove voci riguardo gli investitori che intendono comprare la squadra di Serie A. Lo storico club è in una fase assai difficile con il presidente che è alla ricerca di acquirenti per poter salvare la società. Arriva la nota da parte della Banca: ecco la verità in merito all’acquisto della squadra di calcio da parte dell’istituto bancario.

Nei giorni scorsi è arrivata l’indiscrezione secondo il quale Banca Ifis era pronta ad entrare nel mondo del calcio acquistando lo storico club di Serie A. In questo momento la società sta vivendo una situazione assai difficile con i calciatori che sono andati incontro al club posticipando il pagamento dello stipendio di dicembre 2022. Una mossa, questa, che ha evitato la penalizzazione in classifica. Adesso arrivano aggiornamenti riguardo la cessione del club alla Banca Ifis

Serie A: club in vendita, la Banca chiarisce tutto

Ultimissime notizie in merito alla cessione della Sampdoria con la nuova proprietà che può essere proprio di Genova. Nelle ultime ore è arrivata la notizia in merito all’acquisto da parte della Samp di Banca Ifis.

In serata è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dell’istituto bancario con il suo presidente che, attraverso un comunicato, ha voluto chiarire questa situazione anche per rispetto di tutti i tifosi che da tempo sono in attesa di ricevere notizie importanti per la propria squadra di calcio. Da mesi, infatti, si susseguono voci relativi alla cessione della Samp che però, fino a questo momento, non ha ancora trovato una nuova proprietà.

Ecco il comunicato da parte di Banca Ifis che smentisce l’acquisto della Sampdoria.

Banca Ifis compra la Sampdoria? L’annuncio

Il presidente di Banca Ifis ha smentito l’acquisto della Sampdoria. Non ci sarà, dunque, alcun coinvolgimento finanziario. Nel comunicato diffuso in serata, infatti, la banca genovese ha confermato la volontà di sostenere il club attraverso una sponsorizzazione

“Ernesto Fürstenberg Fassio conferma il sostengo alla Sampdoria attraverso la sponsorizzazione di Banca Ifis per le squadre maschili e femminili. La sponsorizzazione sarà rinnovata anche per la stagione 2023-2024 a prescindere dai risultati in classifica e dal piazzamento. Il presidente della Banca Fürstenberg Fassio si augura che questa stagione possa concludersi nel miglior modo possibile sia sul lato societario che in quello sportivo”.

Non ci sarà, dunque, alcun coinvolgimento da parte della Banca Ifis che non intende entrare nelle vicende societarie della Sampdoria. Il trustee Vidal, che sta gestendo la cessione del club dovrà trovare nuovi acquirenti a cui affidare le chiavi della squadra doriana.