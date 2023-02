UFFICIALE – Annunciato il ritiro: “È colpa dell’allenatore, vi spiego tutto”

Clamoroso colpo di scena, con accuse all’allenatore, che lo ha letteralmente “cacciato”, escludendolo dal proprio progetto. Volge al termine l’esperienza dello storico calciatore che, con il Real Madrid e non solo, ha vinto di tutto.

Arrivato ormai agli ultimi anni di carriera, ha preso una decisione. Una scelta, quella del suo ritiro, che dipende dunque non solo da lui, ma anche a causa dell’allenatore che gli ha fatto conoscere le proprie idee.

Idee di allontanarlo dal suo progetto, escludendolo categoricamente e con fermezza. Critiche che non sono mancate al tecnico e, questa sera, è arrivato il comunicato ufficiale del giocatore stesso che ha annunciato il suo ritiro.

Ritiro dalla Nazionale, c’è l’annuncio della stella del PSG

C’è l’annuncio della stella del PSG, si ritira ufficialmente dalla Nazionale. Lo ha comunicato così sui social, spiazzando i tifosi, ma facendo chiarezza sul “problema” emerso.

Si sarebbe messo a disposizione della stessa federazione, con la quale ha condiviso gioie e dolori, portando a casa da assoluto protagonista la Coppa del Mondo.

Successe nel 2010, uno dei tanti trofei vinti da Sergio Ramos, che si ritira ufficialmente dalla Spagna. Per colpa del nuovo CT, secondo quanto trapela dalle parole dello stesso difensore del PSG che ha spiegato il motivo del suo comunicato, dopo aver parlato con il nuovo Commissario Tecnico della Spagna.

Sergio Ramos annuncia il ritiro dalla Spagna: il comunicato ufficiale

Quello che segue, è il comunicato ufficiale di Sergio Ramos sul ritiro dalla Spagna. Ecco cos’ha scritto: “È arrivato il momento di dire addio alla Spagna, la nostra tanto amata Roja. Questa mattina ho ricevuto una telefonata da parte dell’attuale selezionatore della Spagna, che mi ha dichiarato di non contare più su di me. Non lo farà né per il presente, né per il futuro, a prescindere dalle mie condizioni fisiche e qualitative. Credo umilmente che meritassi di scegliere se ritirarmi o meno dalla Nazionale, accetto se le mie prestazioni non sono all’altezza della mia amata Spagna, essere giovani o meno non è una virtù o un difetto. Ammiro e invidio Modric, Pepe, Messi… essenza, tradizione, valore, meritocrazia, giustizia nel calcio. Per me, purtroppo, non sarà così. Il calcio a volte non è giusto”.

Sergio Ramos accusa il CT e ringrazia la Spagna

Accuse al CT per averlo dunque escluso, costringendolo al ritiro dalla Spagna. Sergio Ramos commenta così: “Voglio condividere la mia tristezza con voi, ma lo faccio a testa alta perché sono molto grato per quanto mi avete dato. Mi porto via ricordi indelebili, abbiamo vinto, lottato e fatto festa, tutto insieme. Sono orgoglioso di aver fatto tuto questo, per 180 volte in campo. Grazie a chi ha creduto in me”.