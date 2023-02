Lazio, Sarri se la prende con la UEFA: “Questo non è calcio”

La Lazio pareggia 0-0 contro il Cluj e passa agli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1-0 dell’andata, hanno tenuto il pallino del gioco anche in Romania e sono riusciti a superare il turno. Ora arriveranno gli ottavi di finale e la possibilità di andare ancora più lontano.

Maurizio Sarri si è detto non felicissimo della prestazione della Lazio. Per il tecnico non è bastato il passaggio del turno: avrebbe voluto vedere una squadra meglio messa in campo e più capace di far male all’avversario per vincere la partita.

Lazio, Sarri analizza il passaggio agli ottavi di finale: le parole

Al termine della partita contro il Cluj, Maurizio Sarri ha analizzato il passaggio del turno della Lazio agli ottavi di finale. L’analisi del tecnico si è soffermata sui 90 minuti giocatin in Romania e non è rimasto soddidsfatto della prestazione della sua sqadra. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Stasera qualcuno dei ragazzi più giovani ha fatto bene. Gila mi è piaciuto. Dobbiamo vedere se riusciamo a gestire sia il campionato che la competizione europea. E dobbiamo anche essere fortunati dal punto di vista delle assenze. Questa sera avevamo troppi assenti ma chi ha giocato ha dato quella che doveva dare”.

Vecino regista? “Sapendo come giocavano loro e vedendo il campo è stata una conseguenza. C’era bisogno di un giocatore fisico”.

Sarri contro la UEFA: “Campo impraticabile, non era calcio”

Maurizio Sarri, poi, si è lamentato pesantemente con la UEFA per le condizioni del terreno di gioco.

“La partita era ingiocabile. Siamo stati bravi a trovarci dentro uno sport simile al calcio che non era calcio. Il campo era vergognoso, quando si parla di UEFA sento sempre parlare di rispetto ma loro non hanno rispetto dei giocatori e del gioco del calcio. La nota di merito ai miei per l’applicazione e la dedizione, siamo stati molto bravi perché si poteva andare in grandissima difficoltà, Dispiace non averla vinta perché le occasioni le abbiamo avute”.

Chi evitare agli ottavi di finale? “Non so neanche chi c’è in questo momento, non ho le idee chiare su quello che complessivamente potremo andare a trovare”.

Infortuni Lazio, Sarri fa chiarezza: “Vedremo domani”

Maurizio Sarri, infine, ha parlato della situazione infortuni in casa Lazio.

“Vediamo domani quando siamo a Formello le condizioni dei ragazzi che hanno avuto gli attacchi influenzali per vedere se sono recuperabili, poi abbiamo speranze per pedro e aspettiamo l’ultimo controllo per Romagnoli”.

Problemi nella vittoria? “Raramente ho visto delle situazioni del genere con il campo. Siamo soddisfatti della qualificazione. In queste partite in cui non si gioca neanche a calcio l’unico obiettivo rimane il passaggio del turno. Ci dispiace non averla vinta perché abbiamo avuto diverse occasioni per farlo. Puoi trovare partite scorbutiche, ma un campo peggio di questo è dura”.