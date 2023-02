Calciomercato: la big porta Kante in Serie A

Aggiornamenti di calciomercato relativi al giocatore francese di proprietà del Chelsea Kante. La prossima stagione può arrivare in Serie A, accordo con la big: i dettagli.

Tutto pronto per l’addio del giocatore che dopo tante stagioni è pronto a lasciare la Premier League: c’è l’Italia nel suo futuro. Ecco le ultimissime notizie riguardo il suo destino.

Aumentano i dubbi relativi al futuro di Kante che è ad un passo dall’addio. I prossimi mesi saranno decisivi per la separazione dal Chelsea. Vanno a rilento le trattative per il rinnovo di contratto con il francese che, insieme al suo entourage, sta guardando ad altri club in vista della prossima stagione. A sorpresa può esserci la Serie A nel futuro di Kante con due big pronte ad ingaggiarlo a parametro zero.

Calciomercato: Kante in Italia, lascia il Chelsea

Alla fine non arriverà il rinnovo con il Chelsea. Il centrocampista dopo tanti anni dirà addio ai Blues per trasferirsi in una nuova squadra. Tanti giocatori che vanno in scadenza di contratto nel 2023, stanno valutando il loro destino. Intanto l’agente di Kante sta sondando il mercato italiano: ci sono varie squadre pronte ad accoglierlo in squadra.

L’estate scorsa già c’era la possibilità di portarlo in Italia, poi l’affare è saltato per varie vicissitudini. Adesso la sensazione è che la società italiana voglia accelerare per superare la concorrenza di Barcellona, ​​​​Real Madrid, PSG e Manchester United che seguono con attenzione le vicende di Kante dle Chelsea.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, c’è la volontà di chiudere un grande colpo a centrocampo. Dopo Pogba, la Juventus è pronta ad accogliere Kante che può firmare a parametro zero la prossima estate. Oltre ai bianconeri è aperta anche un’altra pista che porta il giocatore verso un altro club di Serie A, ecco tutti i dettagli.

Kanté Juve: le ultime di calciomercato

A riportare la notizia è 90min che svela il possibile arrivo alla Juventus di Kante che è in scadenza di contratto con il Chelsea. I bianconeri sono in corsa per il giocatore che ha deciso di lasciare Londra per iniziare una nuova sfida in un club diverso. A sorpresa anche l’Inter monitora la situazione. Marotta già in passato ha dimostrato di poter chiudere importanti trattative a costo zero. Il profilo del francese ex Leicester è quello giusto per far sognare la piazza neroazzurra che cerca un grande giocatore in quella zona di campo.