Juventus Torino: rientro Pogba e Chiesa, le ultime

In casa Juventus si chiedono tutti quando tornano in campo Federico Chiesa e Paul Pogba. Una stagione difficile per i due giocatori della Juve che ora puntano al rientro in campo.

Uno è riuscito a rimettersi in forma e giocare qualche partita quest’anno dopo il lungo infortunio, l’altro è completamente out da quando è tornato in bianconero e sta vivendo la peggior stagione della sua vita.

Ci sono aggiornamenti però per quelle che sono le prossime partite della Juventus che nelle prossime ore scenderà in campo contro il Nantes in Europa League, ma ancora dovrà fare a meno di Chiesa e Pogba.

Juventus Nantes: Chiesa e Pogba assenti

La squadra bianconera è pronta a scendere in campo di nuovo in Europa, nei Playoff d’Europa League contro il Nantes per l’accesso agli Ottavi di Finale. All’andata è finita 1-1 allo Stadium e per questo motivo servirà una vittoria ai bianconeri in Francia per accedere al turno successivo. Allegri proverà a mandare in campo i suoi migliori giocatori che ha a disposizione, con Pogba e Chiesa ancora infortunati che non potranno giocare questa importante partita per la Juventus. Soltanto una grossa illusione la presenza di con il resto della squadra nell’ultimo allenamento a Torino prima della partenza per la Francia, dove Pogba era presente col gruppo e Chiesa in palestra.

I due giocatori non sono stati convocati dall’allenatore che potrebbe anche averli preservati in vista delle prossime partite. Ci sono allora delle nuove notizie che riguardano i rientri di Pogba e Chiesa per Juventus Torino, il Derby della Mole che si giocherà questo fine settimana in Serie A. Una partita tanto attesa che può significare tanto anche in termini di classifica, perché ci si gioca l’accesso all’Europa con la Conference League.

Juventus Torino: Chiesa e Pogba rientrano?

Il Derby si giocherà martedì sera e per questo motivo c’è la seria possibilità che in quella partita ci saranno sia Chiesa che Pogba con la Juve che può ritrovare due giocatori fondamentali contro il Torino. Saranno decisivi proprio i prossimi giorni per capire quelle che sono le condizioni dei due bianconeri. Chiesa ha 5 giorni per recuperare per Juve Torino con Pogba che può essere una sorpresa già con la convocazione.

Juventus: Allegri fa la scelta su Pogba e Chiesa

Il calciatore francese viene da due giornate consecutive di allenamenti con il gruppo. Ma Allegri frena l’entusiasmo e visti i precedenti non vuole correre per creare nuove illusioni ai tifosi. Perché Pogba con la Juventus quest’anno non ha mai messo piede in campo, da agosto continua ad essere fermo per tanti infortuni che l’hanno reso sempre indisponibile. Ora però sia Pogba che Chiesa puntano ad essere convocati per Juventus Torino.