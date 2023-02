Torino: scoppia il caso, addio a fine stagione

In casa Torino scoppia il caso con il calciomercato che può cambiare il futuro del calciatore in vista dei prossimi mesi. Perché ora il nuovo acquisto può andare già via.

E’ cambiato tutto nelle ultime settimane e ora la situazione potrebbe essere più complicata del previsto. Ci sono aggiornamenti che possono cambiare quello che sarà il futuro del giocatore con il club.

Era arrivato tra il grande entusiasmo generale, sia quello dell’allenatore che della tifoseria. Eppure ora le cose sono cambiate perché a fine stagione pare che sarà già addio.

Calciomercato Torino: è già un caso

Novità importanti di calciomercato che riguardano la società granata. Perché il futuro di un giocatore potrebbe già cambiare in vista dei prossimi mesi. Ora la situazione cambia completamente con il giocatore serbo che sembra destinato all’addio. Grande intesa con Juric da subito, poi una rottura inspiegabile tra le parti che potrebbero compromettere il resto della sua carriera in Italia con i granata. Perché non è convinto l’allenatore di quello che sta dando il calciatore e per questo motivo ha già in mente quella che sarà la sua prossima destinazione. Se non dovesse cambiare atteggiamento allora per Radonjic col Torino sarà finita.

E’ appena scattato l’obbligo di riscatto di Nemanja Radonjic col Torino, con il Marsiglia che è riuscito a liberarsi di lui per 2 milioni di euro. Una cifra assolutamente buona in caso di rivendita futura, ma non c’è un ottimo rapporto al momento tra le parti e la situazione potrebbe complicarsi anche per l’eventuale cessione. Sembrava un grande affare in estate e invece, ora, è tutt’altro. Perché il talento sembra sprecato con la testa del giocatore che non riesce a dargli continuità e il suo futuro si complica.

Torino: caso Radonjic, riscatto e cesssione

Nelle scorse settimane sono arrivate dichiarazioni dure di Juric su Radonjic che con il Torino non sta sorprendendo, anzi lo sta facendo in negativo. Dopo un buon impatto appena arrivato è diventato sempre più una riserva per i granata, non riuscendo ad incidere più sulle partite. Per questo motivo lo sfogo dell’allenatore contro il proprio giocatore tanto voluto. Intanto, in vista dei prossimi mesi, potrebbe esserci la cessione di Radonjic dal Torino dopo il riscatto, starà alla società trovare la soluzione migliore ad un prezzo che possa far felice il club di Cairo.

Torino: Radonjic fatto fuori da Juric

Non c’è più spazio per Radonjic nel Torino che ora dovrà trovare al giocatore una soluzione in vista dei prossimi mesi se non dovessero cambiare le cose. Con Juric il rapporto sembra ormai rotto e dovrà soltanto provare a sorprendere l’allenatore in caso voglia provare a guadagnarsi ancora la Serie A in futuro.