Un titolarissimo saluta il Napoli: “Scudetto e poi addio”, l’annuncio dell’agente

Ha già messo le cose in chiaro, magari il ciclo a Napoli è finito. Finito col botto però perché, sul ruolino di marcia il Napoli è vivo e sta puntando dritto verso lo Scudetto.

E se Scudetto sarà, il Napoli, lo dovrà soprattutto ad uno dei suoi migliori calciatori della rosa.

Troppo spesso finito al centro di alcune critiche, altrettanto spesse immotivate per quanto ha fatto nelle sue annate al Napoli, sta trascinando letteralmente il Napoli con le sue ottime prestazioni, nell’elite del calcio italiano. In cima alla classifica c’è il Napoli, club che lo deve anche al giocatore del quale si è parlato oggi con il suo agente, ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco cosa è stato detto sul suo futuro, con possibile addio al Napoli dopo lo Scudetto.

Calciomercato Napoli, Scudetto e poi addio: fuori l’ipotesi

Viene fuori l’ipotesi, per voce dell’agente di uno degli imprescindibili di Luciano Spalletti.

Quest’anno ha trovato maggiore spazio anche chi è concorrente nel suo ruolo, in un Napoli che però è così forte da non poter tenere fuori nessuno. Sono due o tre i calciatori, in maglia azzurra, ad aver giocato poco o niente e si possono individuare nei nomi di Bereszynski e Gollini – arrivati a gennaio – e in quelli di Demme, Gaetano e Zerbin, che hanno giocato col contagocce.

Il Napoli è forte, corre e lotta in campo, verso la fuga Scudetto. A capitanare gli azzurri c’è Di Lorenzo, ma c’è un leader che è amatissimo dai tifosi. L’agente ha rivelato che sarà Scudetto e solo allora, si potrà parlare di addio per Mario Rui, dal Napoli.

Mercato Napoli, futuro Mario Rui: parla l’agente

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, quest’oggi, ha parlato l’agente di Mario Rui. L’assistito del terzino del Napoli, Mario Giuffredi, ha così commentato il futuro del portoghese: “Parliamo di un giocatore che, altro che terzino, fa il regista praticamente nel Napoli. Ancora per un po’ di anni può recitare un ruolo importante, quando io dicevo dello Scudetto, era perché qualcuno lo voleva lontano dal Napoli. Io invece ho sempre creduto in lui e a questo punto lo dico, andrà via dopo Scudetto e Champions. Lo diciamo per scaramanzia”.

Ultime su Mario Rui, futuro ancora in Serie A? C’è il Portogallo

Se Mario Rui dovesse lasciare Napoli, a prescindere da quando lo farà e se nell’immediato oppure no, c’è il Portogallo tra le sue opzioni. La Liga portoghese, continuando a lottare ai vertici del campionato portoghese, per un altro titolo da ottenere oltre a quello dello Scudetto che, scongiuri a parte per i tifosi azzurri, sembra avvicinarsi ogni settimana di più. Tra le ipotesi più accreditate, per il futuro di Mario Rui in Portogallo, c’è lo Sporting Lisbona.