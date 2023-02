Milan, pista viva per il “colpo alla Osimhen”: dalla Ligue 1

Dalla Ligue 1 è viva la pista che porta al grande colpo per il Milan, dalla Ligue 1.

Perché è dal campionato francese che arriva l’obiettivo di calciomercato dei rossoneri, con Maldini che non ha perso di vista quello che potrebbe nel 2024, diventare il nuovo attaccante del Milan.

Non saranno eterne le presenze in rosa di Giroud e Ibrahimovic che, dalla prossima annata, potrebbero essere sostituiti da una nuova presenza ingombrante per l’attacco con il gran colpo di Maldini e Massara, a cifre elevate.

Calciomercato Milan, colpo dalla Ligue 1: la notizia

È dalla Francia che riportano le ultime notizie di calciomercato legate al Milan perché, come riferito dall’Equipe, in Serie A potrebbe esserci un colpo “alla Osimhen”.

Sempre la Lille, uno dei calciatori che sarebbe ora pronto al grande salto, lascerebbe così la Francia e la Ligue 1, per mettersi in gioco e in discussione, magari proprio con la maglia del Milan.

Anche al Mondiale, è stato sotto le attenzioni di Maldini e Massara che lo hanno come obiettivo principale per il calciomercato del Milan che sarà per la stagione del 2024. Il Milan fa sul serio, infatti, per Jonathan David.

Mercato Milan, ecco Jonathan David: la notizia

Come riferito dai media francesi, il Milan non sembra aver dimenticato Jonathan David. La stella della Ligue 1, che si contrappone ai vari Messi, Mbappè e ai talenti del calcio in Francia, può provare una nuova esperienza in Serie A. Farlo al Milan, con i rossoneri che andrebbero ad affidargli le chiavi del reparto offensivo. Un ruolo, quello di David, che al Milan potrebbe occupare anche sulla corsia opposta a quella di Rafael Leao.

Ultime Milan, le cifre del colpo David

Secondo quanto riferito dall’estero, precisamente dalla Francia, Jonathan David ha un valore di mercato quasi fuori portata per alcuni club italiani. Ma il Milan, che ha bisogno di investire, potrebbe piazzare un colpo importante che arriverebbe proprio nel nome di David. Il classe 2000 ha infatti un valore di mercato enorme secondo lo stesso Lille, ma il Milan potrebbe presentare l’offerta di circa 35-40 milioni di euro. Il Lille, che vorrebbe partire da una base di 45-50 milioni di euro, potrebbe vacillare di fronte alla proposta dei rossoneri e soprattutto qualora dovesse scegliere, proprio David, di dire addio ai francesi, per investire la maglia del Milan.