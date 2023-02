Messi ai saluti, il tecnico lo accoglie al nuovo club: “Qui è il benvenuto”

Parole d’amore per Lionel Messi, il tecnico sogna di allenarlo.

Via dal Paris Saint-Germain a fine stagione, il club è pronto a piazzare il grande colpo che porta a Lionel Messi. La pulce argentina, dopo aver vinto tutto in carriera – considerando quanto fatto in Qatar con l’Argentina -, vuole chiudere con la vittoria in Champions League con il PSG.

Ma con o senza Champions, la sensazione è che a fine stagione saluterà la Ligue 1 e il club di Parigi. Per il futuro, c’è chi lo aspetta, per permettergli di chiudere un cerchio totale di una carriera fatta di successi tra la vita passata al Barcellona e in Ligue 1, con i titoli in Francia con la maglia dei parigini.

Calciomercato, Messi via dal PSG: parla il possibile “nuovo allenatore”

A prendere voce su Lionel Messi, è una vecchia conoscenza della pulce argentina.

Chi potrebbe allenarlo, per il futuro, perché a dire addio dal PSG nel tridente offensivo stellare dei parigini, potrebbe appunto essere Lionel Messi. Vincitore dell’ultima Coppa del Mondo, da assoluto protagonista, potrebbe vedere al capolinea la sua avventura al club della Torre Eiffel non appena terminerà la stagione in corso.

Ad aspettarlo, per accoglierlo a braccia aperte, potrebbe essere un suo ex compagno di squadra storico, ad oggi allenatore: è Xavi che, al Barcellona, vorrebbe riavere Messi. Questa volta non per mandarlo in porta, come faceva assieme a Iniesta ai tempi delle Champions League vinte sul campo, ma per allenarlo al Camp Nou.

Mercato Barcellona, ritorno di Messi: parla Xavi

Ha parlato Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, per il ritorno di Lionel Messi in maglia blaugrana. Le parole in conferenza stampa, da parte del tecnico spagnolo, sono chiare sul futuro di Messi, al Barcellona: “La verità è che non c’è molto da aggiungere. Non mi nascondo, l’ho detto molte volte che questa è casa sua e tutte le porte per lui saranno sempre aperte, qui è il benvenuto. Oltre a essere il campione che è, è un amico, siamo sempre in contatto e parliamo di tantissime cose. Dipenderà solo da lui e da quello che vorrà fare nel suo futuro, è evidente che questa resterà sempre casa sua, su questo non ci sono dubbi”.

Ultime su Messi, c’è anche la MLS per il futuro

C’è anche la Major League Soccer per il futuro di Lionel Messi, se dovesse salutare il PSG. Oltre all’ipotesi del Barcellona, per Messi, c’è da valutare anche l’opzione negli Stati Uniti, oltre a quella sempre oltreoceano che porta al campionato del suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo.