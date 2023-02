Real Madrid: esonero Ancelotti, sostituto a sorpresa

Il Real Madrid vive una situazione strana in vista del futuro con il possibile cambio in panchina che porterebbe all’esonero di Ancelotti e ad un cambio allenatore con diversi candidati nel mirino.

Il cambio allenatore sembra ormai deciso in vista del prossimo anno, perché la società sembra aver già preso la decisione in vista del futuro.

Nonostante il grande rapporto che c’è tra il presidente e l’allenatore ci sarà un cambiamento per dare inizio ad un nuovo ciclo per la potente squadra spagnola.

Real Madrid: via Ancelotti, cambio allenatore

Perché il club spagnolo ha riportato Ancelotti in panchina dopo anni e ha dato inizio ad un nuovo ciclo al Real Madrid con giovani calciatori che hanno dato vita ad un nuovo progetto vincente e importante in vista del futuro. Infatti, la società di Florentino Perez è riuscito a trionfare lo scorso anno con una Champions League incredibile e un campionato spagnolo che hanno fatto entrare sempre di più l’allenatore nella storia del calcio e in particolar modo del club spagnolo. Ma nonostante questi grandi risultati potrebbe esserci un cambio in panchina. In campionato c’è un momento difficile con il -8 dal primo posto. In Champions League, invece, come sempre si dimostra letale e l’andata con il Liverpool degli Ottavi è finita 2-5 a favore del Real allo stadio Anfield.

Intanto, si parla di quello che può essere il cambio in panchina. Perché il Real Madrid pensa di dire addio ad Ancelotti con un anno prima dalla scadenza del contratto, con l’intenzione di puntare per i prossimi anni su un nuovo allenatore. Allo stesso tempo, il tecnico italiano, potrebbe accettare l’importante offerta che in Brasile hanno intenzione di proporgli in vista dei prossimi anni, affidandogli la panchina come ct della Nazionale.

Real Madrid: Tuchel il nuovo allenatore

Come svelato dal quotidiano L’Equipe Thomas Tuchel può diventare il nuovo allenatore del Real Madrid post Ancelotti. Sarebbe questa la decisione definitiva del presidente Florentino Pérez per sostituire il tecnico italiano in vista dei prossimi anni. Tanti nomi messi in lista come candidati, ma sembra essere arrivata la scelta del nuovo allenatore per gli spagnoli.

Il tecnico tedesco è svincolato al momento dopo essere stato esonerato dal Chelsea a stagione in corso quest’anno. Presto per lui potrebbe arrivare la nuova occasione che gli darebbe una grande opportunità di allenare di nuovo un top club.

Real Madrid: Tuchel pronto ad accettare

Il cambio di allenatore al Real Madrid arriverebbe a fine stagione con Thomas Tuchel al posto di Ancelotti. Il tedesco è pronto ad accettare una nuova proposta, con l’intenzione di completare il suo staff appena possibile nei prossimi mesi e accettare poi l’offerta del club spagnolo.