Serie A, scelto il nuovo allenatore: sta firmando

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Italia. Dopo l’esonero delle scorse settimane, infatti, la dirigenza avrebbe finalmente preso una decisione sul futuro della panchina del club.

Nessuna sorpresa, quello di cui si era già parlato negli scorsi giorni è pronto ad essere confermato ed ufficializzato, Stando alle ultime notizie, infatti, oggi è il giorno delle firme per il nuovo allenatore del club di Serie A.

Il tutto doveva avvenire già qualche giorno fa, ma a causa di qualche leggera complicazione la firma e l’ufficialità sono slittate ad oggi. Nelle prossime ore il tecnico arriverà in sede per legarsi al club e cercare di raggiugnere gli obiettivi richiesti dalla società.

Serie A, oggi è il giorno del nuovo mister: le ultime

Da inizio stagione sono già saltate diverse panchina in Serie A, molte delle quali a causa degli scarsi risultati ottenuti dai precedenti allenatori. A seguito degli esoneri le squadre che rientrano in questo particolare gruppo hanno tutte ottenuto dei notevoli miglioramenti di classifica e non solo, cosa alla quale spera di andare incontro anche questo club di Serie A pronto a ripartire da un nuovo allenatore.

Dopo un 2022 incoraggiante l’inizio di questo 2023 non è stato dello stesso avviso, visto che la squadra -a suon di sconfitte- è scivolata nei bassi fondi della classifica, condannando di fatti il vecchio allenatore ad un esonero che a questo punto era mera questione di tempo. Per sostituirlo la dirigenza aveva in mente diversi nomi, ma alla fine uno solo ha messo d’accordo tutti, ed oggi potrebbe essere il suo giorno.

Stando infatti a quanto riportato dal calciomercato.com, entro la fine di questa giornata è attesa la firma di Leonardo Semplici come nuovo tecnico dello Spezia dopo che la società ligure ha sistemato gli ultimi dettagli con l’entourage dell’ex tecnico del Cagliari.

Semplici-Spezia, oggi è il giorno: i dettagli

Dopo l’ultima esperienza sulla panchina del Cagliari Leonardo Semplici è pronto a tornare ad allenare in Serie A. Prima degli isolàni, comunque, il tecnico toscano ha fatto esperienza sulla panchina della SPAL, portandola dalla Serie C a due storiche stagioni di fila in Serie A.

Forse è stato proprio questo a convincere lo Spezia che, dopo l’esonero di Gotti, aveva bisogno di un profilo esperto per risollevare le sorti della squadra che non sembra essere in grado di rialzare la china dopo gli ultimi deludenti risultati. La firma di Semplici doveva arrivare entro l’Udinese, e così sarà, visto che in pratica oggi potrebbe già arrivare la sua ufficialità.

Ripartire in questo ambiente -al momento deluso- non sarà affatto semplice, ma c’è fiducia reciproca fra le parti, ed è per questo che Leonardo Semplici legherà il suo futuro allo Spezia fino al giugno 2024, nella speranza di riuscire ad ottenere già da questa stagione un’importante salvezza.