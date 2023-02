Il “maestro” olandese in Serie A, pagando 4 milioni: c’è la notizia sulla clausola

Un nuovo allenatore, dall’Olanda, colpo di scena per la panchina in Serie A. Massima attenzione sulla possibilità di vedere il tecnico del Feyenoord in Serie A, come nuovo allenatore in Italia.

Ci sono diverse panchine, anche ai vertici, che potrebbero cambiare nella prossima stagione. Secondo quanto riferito dall’Olanda, uno degli allenatori più gettonati dell’intero panorama calcistico mondiale, ad oggi, potrebbe finire in Serie A.

Si tratta di Arne Slot, allenatore che piace anche ad alcune big italiane e d’Europa, che stanno monitorando il suo operato con il Feyenoord. Una scelta, quella di puntare su Slot, che darebbe continuità a quanto già fatto con Ten Hag, scelto dal Manchester United come allenatore che, al momento, sembra aver dato uno scossone vero e proprio all’intera squadra di Manchester, allontanando anche un colosso come Cristiano Ronaldo per migliorare la squadra com’è accaduto nella seconda parte di campionato, in Premier League.

Slot sulle tracce di Ten Hag: può sbarcare in Serie A

Lo ha fatto Ten Hag, tocca ora anche ad Arne Slot. Secondo quanto riferiscono i media olandesi, a fine stagione, Arne Slot potrebbe lasciare il Feyenoord.

Il motivo sarebbe legato alla voglia di mettersi in gioco, di fronte a quella che sarebbe un’importante proposta in panchina, che potrebbe arrivare anche in Serie A. Ci sono diverse situazioni in Serie A da dover monitorare e, tra queste, ci sono anche quella di Juventus, Milan e Inter, che non sono certe di ritrovarsi con lo stesso allenatore in panchina.

Secondo quanto riferito da Telegraaf, c’è la possibilità di “acquistare” l’allenatore attraverso una clausola da pagare al Feyenoord. E secondo quanto trapelato, ci sarebbe un club di Serie A sulle tracce di Arne Slot, per il proprio futuro.

Lazio, ipotesi Arne Slot: se lascia Sarri, le ultime

Un gioco alla “Sarri-Ball” quello che porta Arne Slot per il Feyenoord e che potrebbe trovare continuità anche in Serie A, qualora dovesse scegliere la destinazione Lazio. Tutto dipenderà dal progetto con Sarri, per la Lazio, se anche Lotito dovesse scegliere di separarsi o meno dal tecnico di Figline. Se a fine stagione dovesse procedere tutto verso l’addio di Sarri dalla Lazio, Tare punterà su Arne Slot. A quel punto, considerando il bisogno di dare continuità al progetto stesso di bel calcio, con gli interpreti di un 4-3-3, Slot sarebbe il tecnico ideale per la Lazio.

Ultime Lazio, Slot potrebbe piacere a diverse top: le ipotesi

Le ipotesi per il futuro di Slot non mancano. Lontano da Rotterdam e dal Feyenoord, per lanciarsi nel calcio dei grandi. L’allenatore di 44 anni potrebbe salutare l’Olanda per giocarsi le proprie chance in Italia dove, ad attenderlo, potrebbe esserci il calcio italiano. I media olandesi non hanno reso chiaro la possibile destinazione italiana per Slot, ma le situazioni in panchina delle diverse squadre in Serie A, potrebbero vedere protagonista appunto Arne Slot, che direbbe così addio al Feyenoord e all’Eredivisie.