Klinsmann torna in panchina: sarà lui il nuovo allenatore

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutto il panorama calcistico mondiale, anche perchè ci sono tanti tecnici allettanti fra gli svincolati, come ad esempio Jurgen Linsmann, che attirano i club.

Proprio in merito al futuro del tecnico tedesco sarebbero arrivate nelle ultime ore alcune notizie importanti. Stando infatti ai media nazionali, Jurgen Klinsmann è pronto a tornare in panchina diventando l’allenatore del club che già da qualche settimane a questa parte starebbe sondando alcuni profili con i quali poter ripartire.

L’impressione è che le trattative fra le parti siano giunte ad punto cruciale, con la fumata bianca attesa già nelle prossime settimane.

Futuro Klinsmann: torna in panchina, ecco dove

Dopo l’ultima, deludente, esperienza sulla panchina dell’Hertha Berlino, terminata con le dimissioni nel febbraio delle 2020, Jurgen Klinsmann si sarebbe deciso di tornare nella mischia, pronto a mettersi nuovamente in gioco per fare quello che meglio gli è riuscito in carriera: vincere.

Vista la sua esperienza il tedesco non avrà chissà quante difficoltà a trovarsi una nuova sistemazione, cosa che potrebbe addirittura avvenire anche nell’immediato, come confermato da alcune fonti nazionali.

Stando al noto portale asiatico ‘TheJoong Ang‘, infatti, Klinsmann è sempre più vicino a diventare il nuovo ct della Nazionale, come confermano anche i contatti sempre più intensi fra il suo entourage e la Federazione.

Klinsmann di nuovo ct: accordo ad un passo

Dopo aver guidato le Nazionali di Germania prima e Stati Uniti poi, Jurgen Klisnmann sembrerebbe essere sempre più vicino a diventare ancora una volta ct di una Nazionale. Forse questo incarico lo attira molto di più, considerato che in carriera solo per due anni ha guidato un club, ottenendo anche risultati non del tutto entusiasmanti.

Ora dunque si ripresenta questa nuova possibilità per il tedesco che, a quanto pare, sembrerebbe essere sempre più propenso ad accettarlo. Secondo alcuni media nazionali, infatti, Jurgen Klinsmann è ad un passo dal diventare il nuovo ct della Sud Corea.

Con l’approdo in Asia l’ex ct di USA e Germania entrerebbe nell’élite del calcio mondiale, avendo la possibilità di diventare leggenda in tre diversi continenti.

Klinsmann-Corea del Sud: è questione di giorni

Alcuni media nazionali sono sicuri del fatto che è questioni di giorni prima che Jurgen Klinsmann diventi il nuovo ct della Nazionale coreana. Secondo il TheJoong Ang, infatti, i contatti fra le parti si sarebbero intensificati in maniera importante nelle ultime ore, aumentando la fiducia nei piani alti della Federazione.

Ora ci sarà da capire per quanto tempo questo rapporto andrà avanti, visto che l’idea della Federazione è quello di confermato Klinsmann qualora ai Mondiali di USA e Messico la nazionale asiatica riuscisse a raggiungere un risultato storico per il suo calcio. La fumata bianca è dunque vicina.