Calciomercato: De Zerbi di nuovo in Serie A, la big lo convince

Arrivano nuove novità riguardo il futuro in panchina di Roberto De Zerbi. Il tecnico sta impressionando in tanti con le big italiane interessate a lui per il futuro.

De Zerbi in Serie A, ecco chi lo vuole

Si stanno accendendo nuovamente i riflettori intorno all’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi. Adesso le big del calcio italiano sono pronte a strapparlo alla società inglese. Ecco le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra riguardo il tecnico italiano che in Serie A ha allenato Palermo, Benevento e Sassuolo.

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica, su De Zerbi Roma e Milan che guardano a lui per la prossima stagione. I due club non hanno ancora chiaro il futuro di Mourinho e Pioli. Stesso discorso anche per la Juventus che dovrà decidere se tenere oppure no Massimiliano Allegri. Il nome dell’ex Sassuolo è in cima alla lista di tutti questi club che intravedono in De Zerbi l’allenatore ideale per avviare un progetto nuovo basato sui giovani talenti. Nella sua carriera, infatti, ha dimostrato di saper lavorare con una rosa di bassa età e di valorizzare il materiale umano che ha disposizione mettendo in scena anche un bel calcio.

Intanto c’è da segnalare anche l’interesse da parte di Paratici che è pronto a portare al Tottenham De Zerbi in caso d’addio di Antonio Conte.

Il futuro di Mourinho sarà valutato a fine stagione. I rapporti tra il portoghese e la proprietà americana non sono più idilliaci ed è per questo che potrebbe arrivare l’addio. Intanto Tiago Pinto è pronto a portare alla Roma De Zerbi in caso di divorzio dallo Special One.

Per quanto riguarda il Milan, ad oggi il futuro di Pioli non appare in bilico, ma nel caso in cui non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League le parti potrebbero decidere di separarsi. In quel caso Maldini è pronto a scommettere su De Zerbi o Maurizio Sarri. Sullo sfondo c’è sempre la Juventus che a fine stagione deciderà se confermare o meno Allegri.