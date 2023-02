Napoli, l’agente spiazza tutti: addio con lo Scudetto

Il Napoli in questa stagione sta per fare qualcosa di storico, non solo in Italia ma anche in Europa visto che dopo la vittoria di ieri a Francoforte la fiducia degli uomini di Spalletti è schizzata alle stelle insieme a quella dei tifosi che sperano in qualcosa di grande.

Occhio comunque, che l’entusiasmo in niente potrebbe tramutarsi in delusione, non solo per quanto succede in campo ma anche fuori. In una recente intervista, infatti, l’agente di uno dei giocatori più amati del Napoli ha svelato che il suo assisto lascerà gli azzurri a fine stagione dopo la vittoria dello Scudetto. Notizia inaspettata e che spezza, per l’appunto, l’entusiasmo del popolo partenopeo.

Napoli, addio a fine anno? Le ultime

Dopo una stagione del genere sarà quasi inevitabile che in estate qualche top club europeo possa bussare alla porta del Napoli per cercare di soffiare ai partenopei uno dei loro top player. Tra Osimhen e Kvaratskhelia scegliere non saprei, ma anche altri giocatori della formazione azzurra stanno riuscendo -a modo loro- a prendersi la scena.

La speranza dei tifosi azzurri è però quella che la società possa non cambiare più di tanto la prossima stagione, così da poter aprire un vero e proprio ciclo vincente, cosa che a Napoli non è praticamente mai successo. Questo però non sembrerebbe essere nei piani della società, come dimostrato dalle parole dell’agente del giocatore qualche ora fa.

Intervistato ad CalcioNapoli24 l’agente di Mario Rui Giuffredi ha infatti aperto alla possibilità per il suo assistito di lasciare il Napoli a fine stagione con uno Scudetto in più in bacheca. Partenza, questa, che potrebbe e non poco far mugugnare il popolo partenopeo che si era affezionato al suo terzino.

Mario Rui via da Napoli con lo Scudetto: l’annuncio

In questa stagione Mario Rui si sta consacrando come uno dei migliori -se non il migliore- terzino in Italia insieme a Theo Hernandez. Il portoghese è infatti l’esterno difensivo che più è stato coinvolto nei gol della sua squadra, grazie alla miriade di assist che ha fornito ai suoi compagni in questa prima parte di stagione.

Dopo più di 5 anni in azzurro, però, Mario Rui potrebbe dire addio al Napoli a fine stagione in caso di vittoria dello Scudetto. A CN24, infatti, Giuffredi ha così parlato del futuro del suo assistito:

“Mario via da Napoli? Se vedete le mie interviste ho sempre detto che non si sarebbe mosso fino a quando non avrebbe dimostrato tutto il suo valore o vinto uno Scudetto. In questa stagione si stanno verificando entrambi questi fattori, quindi a fine stagione tireremo le somme e vedremo cosa succederà.”

Napoli: il prezzo di Mario Rui

Con l’annuncio di Giuffredi potrebbe dunque palesarsi la possibilità per il terzino portoghese di lasciare Napoli. Considerato uno dei pilastri della formazione di Spalletti, lasciarlo partire non sarà dunque semplicissimo a patto che non vengano soddisfatte le richieste economiche di De Laurentiis.

Stando a dati Transfermarkt, infatti, in vista del prossimo calciomercato estivo il valore del cartellino di Mario Rui si dovrebbe aggirare attorno agli 8 milioni di euro, cifra che potrebebe bastare al Napoli per convincerlo a lasciar partire l’ex Roma.