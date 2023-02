Juventus, addio senza Coppe: il big ha scelto il suo futuro

I risultati della stagione della Juventus avranno inevitabilmente ripercussioni importanti sul prossimo calciomercato estivo della Vecchia Signora. La penalizzazione ed il conseguente scivolamento a metà classifica ha fatto storcere il naso a diversi giocatori della rosa di Allegri, che potrebbero salutare senza Coppe europee.

A conferma di questo, infatti, stando alle ultime notizie, un big della Juventus ha scelto di lasciare la squadra nel prossimo calciomercato estivo qualora i bianconeri non si dovessero qualificare per nessuna competizione europea, anche se fonti vicine alla Continassa svelano che il giocatore farebbe scattare questa condizione più senza Champions, visto che ha intenzione di giocare ad alti livelli.

Su di lui si sono già mossi diversi top club europei, pronti a presentare in estate un’offerta irrinunciabile alla Juventus e garantirgli, soprattutto, la partecipazione alla prossima Champions League.

Juventus, addio a fine stagione: le ultime

La stagione deve ancora finire eppure dalle parti della Continassa già si starebbero muovendo i primi fili in vista della prossima stagione. Dopo la penalizzazione di qualche settimana fa la Juventus è stata costretta a rivalutare completamente i propri obiettivi stagionali e la propria dimensione in Serie A, un pò come fatto con Calciopoli nel 2006.

Nonostante le difficoltà il club bianconero è ancora in corsa per sperare all’Europa, ma senza di questa ci sarà la necessità di monetizzare per rientrare nel bilancio che, a giugno 2022, segna un passivo troppo grande. Sul taccuino del ds Cherubini sarebbero dunque stati segnati i nomi di chi potrebbe lasciare Torino nella prossima stagione, ma un big della formazione di Allegri potrebbe incredibilmente rientrare in questi a causa di un “mal di Champions”.

Secondo calciomercato.com, infatti, Bremer potrebbe clamorosamente già lasciare la Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Sul difensore brasiliano si sarebbero mossi due top club europei, pronti a sfruttare l’occasione dalla Vecchia Signora in caso di mancata qualificazione alle coppe europee di quest’ultima.

Juventus, Bremer via per monetizzare: ecco chi lo vuole

In casa Juventus si sta iniziando a fare i conti con la possibilità di non entrare in Europa la prossima stagione e perdere tantissimi introiti. Per questo motivo la dirigenza bianconera avrebbe iniziato a considerare -di conseguenza- la possibilità di cedere qualche giocatore per monetizzare e rientrare il più possibile nei conti.

Diversi sono gli esuberi della rosa di Allegri, ma inevitabilmente chi ha mercato sono i top player, come Gleison Bremer ad esempio, arrivato in estate e che senza Champions potrebbe essere sacrificato. Sul difensore brasiliano si sono mossi diversi club in queste settimane, ma due in particolare starebbero facendo passi concreti.

Stando alle ultime notizie, infatti, Atletico Madrid e Leicester avrebbero iniziato a monitorare con la Juventus la situazione di Gleison Bremer in vista del prossimo calciomercato, con le Foxes addirittura pronte a presentare un’offerta per il cartellino del brasiliano.

Leicester Juve in contatto per Bremer: i Foxes preparano l’offerta

Se da un lato l’Atletico Madrid ha avviato i contatti con l’entourage del giocatore senza arrivare ancora alla Juventus, dall’altro le Foxes avrebbero pronta addirittura un’offerta per anticipare la concorrenza e chiudere subito le trattative.

Secondo calciomercato.com, infatti, il Leicester sarebbe pronto ad offrire alla Juventus ben 50 milioni per Bremer, cifra sulla quale i bianconeri ragionerebbero. Ci sarà da capire anche la volontà del giocatore, che alla fine di tutto sarà quella decisiva.