Inter, c’è l’accordo con il difensore: tutto pronto per la firma

L’Inter sta iniziando a muovere i primi fili di quella che sarà la squadra del futuro. Con l’addio di Skriniar i nerazzurri affronteranno una vera e propria rivoluzione difensiva nella prossima estate, come dimostrato anche dai diversi profili che Marotta ed Ausilio starebbero seguendo.

Qualcosa però sembrerebbe essersi mosso nelle ultime settimane, visto che l’obiettivo dell’Inter ha raggiunto l’accordo nelle scorse ore l’accordo con il club per il suo trasferimento il prossimo giugno. E’ dunque tutto pronto anche per la sua firma che, a questo punto, potrebbe avvenire già nelle prossime settimane.

Ci sonno da limare gli ultimi dettagli di questo accordo, ma l’impressione è che sia mera questione formale prima di ufficializzare il tutto.

Inter, colpo in difesa: accordo ad un passo

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata dell’Inter che, in vista della prossima estate, avrebbe già in mente qualche colpo in difesa per sostituire la partenza di Milan Skrininar. Lo slovacco sarà difficile da rimpiazzare, ma l’idea di Marotta ed Ausilio è quella di provare a trovare qualche giocatore di esperienza che possa essere all’altezza dell’ex Sampdoria.

Al momento sono davvero pochi i nomi che convincono la dirigenza dei nerazzurra, uno dei quali addirittura rischierebbe di sfumare ancor prima che la trattativa possa avviarsi, visto l’imminente accordo fra lui ed il club.

Stando infatti a quanto riportato ad Mundo Deportivo, l’Inter rischia di rimanere beffato in quanto salgono sempre di più le quotazioni del rinnovo di Pavard con il Bayern Monaco.

Da gennaio a giugno, l’Inter vuole Pavard: ma occhio al rinnovo col Bayern

Benjamin Pavard è sicuramente uno dei nomi caldi per la difesa dell’Inter in vista della prossima stagione. Il francese, in scadenza col Bayern, è uno dei profili che più attrae Marotta ed Ausilio, visto e considerata la sua esperienza internazionale ed il Mondiale vinto con la Francia nel 2018.

Negli ultimi giorni dello scorso calciomercato invernale si era anche palesata la possibilità per il terzino di sbarcare a Milano già a gennaio, ma il mancato accordo fra il PSG e l’Inter per la cessione di Skriniar ha fatto saltare tutto, mettendo a rischio anche un possibile accordo in vista dell’estate.

Secondo alcuni media spagnoli, infatti, nonostante l’arrivo di Cancelo Benjamin Pavard avrebbe deciso di rinnovare il proprio contratto con il Bayern Monaco in scadenza nel giugno del 2024.

Pavard rinnova col Bayern, l’Inter rimane beffata ma c’è un club che spera

Mentre l’Inter rimane a mani vuote viste le trattative fra il Bayern ed il francese per il rinnovo di contratto, il Barcellona spera ancora di fare il colpaccio e portare in Liga Pavard nel prossimo calciomercato.

Qualora i Culers riuscissero a monetizzare dalla cessione di Bellerin, l’introito verrà tutto investito sul laterale francese il cui valore in estate calerà in caso di mancato rinnovo.