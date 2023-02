Calciomercato Inter, Lukaku via: l’annuncio di Marotta

Aggiornamenti di calciomercato Inter: è Beppe Marotta a parlare del futuro di Lukaku nel pre partita dell’ottavo di Champions League contro il Porto.

Non sarà titolare Romelu Lukaku che partirà dalla panchina della sfida contro il Porto. Intanto il dirigente dei neroazzurri Beppe Marotta, nel corso di un’intervista a Sky Sport e Amazon Prime, si è soffermato sul destino del calciatore belga.

Nuove novità di calciomercato Inter riguardo il destino in neroazzurro di Lukaku, escluso a sorpresa dal match odierno contro il Porto. Il calciatore belga, infatti, partirà dalla panchina della sfida d’andata degli ottavi di Champions League. Una scelta, questa, che ha creato tanti dibattiti all’interno della tifoseria neroazzurra che si interroga in merito al destino di Lukaku all’Inter nel prossimo mercato: ecco l’annuncio di Marotta.

Calciomercato Inter: l’annuncio su Lukaku spiazza i tifosi

Arriva l’annuncio riguardo i motivi per quanto riguarda l’esclusione dell’attaccante dell’Inter Lukaku dal match di questa sera contro il porto. Ecco le dichiarazioni di Beppe Marotta nell’intervista rilasciata ad Amazon Prime e Sky Sport.

“Romelu ha avuto qualche infortunio nell’ultimo periodo. Durante il Mondiale è stato una comparsa, purtroppo non ha giocato al meglio a causa di questi guai fisici. Non ha potuto dare all’Inter quello che tutti noi ci aspettavamo. Siamo fiduciosi per il futuro e per questo finale di stagione, ci aspettiamo una risposta da lui: siamo sicuri che ritroveremo un giocatore importante”.

“Panchina? Deve tornare a posto dal punto di vista fisico. Ha 103 chili sulle spalle, ad oggi non è al meglio. Sta recuperando la forma migliore. L’allenatore è l’unico che fa le scelte e valuta chi schierare e chi no. Poi, nel calcio di oggi, le partite durano 100 minuti: anche quelli che giocano a gara in corso sono protagonisti della gara”.

“Rinnovi? Devo dire che tutti lo meriterebbero per ciò che hanno dimostrato in questi anni. Però il cuore in questo caso non c’entra, delle volte bisogna usare la testa per utilizzare un metro di giudizio nuovo. Lo faremo con calma nei prossimi mesi e valuteremo al meglio chi rinnovare e chi no”.

Lukaku, futuro in bilico: l’Inter non vuole riscattarlo

Non sta andando secondo le previsione la seconda avventura all’Inter di Lukaku che a fine stagione può tornare al Chelsea. L’Inter non ha ancora deciso se riscattarlo o no. Le condizioni fisiche del giocatore non sono al meglio, ecco perché il suo futuro sarà valutato nei prossimi mesi. Si attendono dei miglioramenti con il belga che, gradualmente, sta tornando ai livelli di una volta. A conferma di ciò sono arrivate anche le dichiarazioni di Beppe Marotta che nel corso dell’intervista pre Champions contro il Porto, ha rimarcato questo aspetto, confermando le condizioni non ottimali da parte di Lukaku.