L’attaccante lascia l’Atalanta, stabilito il prezzo: ecco dove va

Il calciomercato in vista della prossima estate si prospetta essere scoppiettante, anche perchè le big di Serie A già si starebbero iniziando a muovere sia sul fronte delle entrate che delle uscite, come la Dea ad esempio che avrebbe addirittura già definito la cessione di uno degli attaccanti di Gasperini a giugno.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante dell’Atalanta lascerà Bergamo a fine stagione dopo aver trovato l’accordo per il prezzo del suo cartellino. Svelato anche il suo prossimo club, l’unico in grado di poter soddisfare le richieste di Percassi che, difronte a cifre decisamente inferiori, non avrebbe abboccato sicuramente all’amo.

Addio Atalanta, l’attaccante via a giugno: ecco chi lo vuole

Dopo un 2022 sottotono l’Atalanta in questa stagione sta rispolverando un pò il suo repertorio, quello che negli anni passati ha fatto innamorare non solo la gente di Bergamo ma anche i tifosi di tutta Europa.

Con qualche nuovo innesto interessate la Dea è tornata finalmente a girare, ma c’è il rischio che in estate questo gruppo possa essere smantellato, visto che alcuni dei protagonisti della rosa di Gasperini hanno attirato l’attenzione dei migliori club in giro per il mondo.

Stando infatti a quanto riportato da La Repubblica, complice un 2023 in crescendo l’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund è entrato nel mirino di Real Madrid ed Arsenal in vista del prossimo calciomercato estivo.

Real ed Arsenal su Hojlund: la Dea fissa il prezzo

Rasmus Hojlunnd è sicuramente uno dei talenti più interessanti della Serie A, ed in questa sua prima parte di stagione con la maglia dell’Atalanta lo sta ampiamente dimostrando. A forza di gol e prestazioni importante il danese è entrato nel mirino di Real Madrid ed Arsenal che, in caso di mancata qualificazione in Champions della Dea, potrebbero sferrare l’assalto per il bomber in estate.

Qualora la formazione nerazzurra non dovesse centrare neanche quest’anno l’Europa che conta Percassi potrebbe decidere di vendere alcuni dei suoi gioielli, ma solo alle sue condizioni. Hojlund rientra sicuramente nel gruppo, ed è per questo che l’Atalanta avrebbe già fissato a 50 milioni il prezzo del cartellino del danese in vista del prossimo calciomercato.

La Dea è bottega cara, e semmai in estate il danese lascerà sarà solo a queste cifre, non sicuramente inferiori.

Hojlund potrebbe rimanere in Serie A: le ultime

Arsenal e Real Madrid sono due delle possibili destinazioni estive del bomber danese della Dea, ma occhio comunque all’opzione Serie A per lui. Stando alle ultime notizie, infatti, anche il Napoli starebbe seguendo Rasmus Hojlund in vista del prossimo calciomercato estivo, soprattutto qualora Victor Osimhen dovesse essere realmente ceduto.

Gli azzurri sono dunque pronti a fare concorrenza a Real ed Arsenal per il danese che è stato indicato sia dalla dirigenza che dall’aria tecnica il perfetto profilo sul quale puntare in caso di addio del nigeriano.