Serie A, Al Thani compra il club: l’annuncio spiazza i tifosi

Aggiornamenti riguardo l’arrivo in Italia di Al Thani che è pronto ad acquistare un club italiano. Le ultime dichiarazioni sorprendono i tifosi.

Da tempo in vendita, lo storico club italiano può finire nelle mani del potete sceicco. Ecco cosa sta succedendo.

La situazione economica non è delle migliori. Da diversi mesi il club è alla ricerca di un nuovo presidente. Sono usciti fuori tanti nomi tra cui anche quello dello sceicco Al Thani che è fortemente interessato alla storica società di Serie A. Ecco le ultime notizie su questa cessione del club che potrebbe portare un grosso beneficio a tutto il movimento calcistico italiano.

Al Thani in Serie A? La verità

Gianluca Vidal, trustee che sta curando la trattativa per la cessione della Sampdoria, ha fatto il punto della situazione soffermandosi sulle varie offerte che sono pervenute. Nei prossimi mesi si deciderà il futuro del club blucerchiato che in campionato lotta per non retrocedere.

Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di clubdoria46.

“Posso dire che questo è un momento magico per cedere. Le condizioni per definire tutto ci sono, si può trattare per discutere di un passaggio di proprietà. Abbiamo trovato le misure di protezione e siamo in una buona posizione per negoziare tutto, è il miglior momento questo per trovare un accordo e vendere la Sampdoria. La situazione agevola la sicurezza dei soggetti che sono qui per trattare. I rischi giuridici, infatti, non ci sono più. Ad oggi sono più i plus che i malus in merito a questa valutazione”.

“Nuovi acquirenti? La verità è che in corso ci sono due diligence. Alcuni soggetti sono davvero interessati per l’acquisto della Sampdoria. Una cordata è già in diligence mentre l’altra è in fase di apertura. Italiani? Non ho visto cordate italiane, sono sempre stranieri ad oggi”.

Poi Vidal si è soffermato in merito alla cessione della Sampdoria ad Al Thani.

Sampdoria, le ultime notizie sulla cessione del club: l’annuncio su Al Thani

Il trustee incaricato della vendita della Sampdoria, Gianluca Vidal, ha fatto il punto della situazione anche al possibile arrivo dello sceicco Khalid Faleh Al Thani che nei mesi scorsi attraverso alcuni intermediari aveva manifestato la volontà di voler acquistare la Sampdoria.

“Al Thani? Chissà quando arrivano, alcuni dicono che domani vengono e poi… . Il mio secondo nome è Tommaso, finché non vedo non credo. Quando arriva qualcuno che vuole mettere i soldi sul tavolo sono a disposizione. Oggi non dico nulla di nessuno”.