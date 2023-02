Serie A, nuovo acquirente: stanno comprando il club

Aggiornamenti sul cambio di proprietà: c’è un nuovo imprenditore interessato allo storico club italiano che milita in Serie A. Ecco tutti i dettagli.

Situazione finanziaria disastrosa per la società di Serie A con l’attuale presidente che è pronto a cedere il club, spunta fuori il nome di un forte imprenditore italiano che con la sua società e in coppia con un altro finanziatore sarebbe pronto a rivelare il pacchetto di maggioranza della società.

Il calcio italiano non sta vivendo una bella situazione sotto il punto di vista economico finanziario. Si attende la prossima asta per i diritti tv che servirà a rimpolpare le casse dei venti club della massima serie del campionato italiano. Ecco perché ci sono alcune squadre che hanno dei seri problemi e che rischiano addirittura il fallimento. Intanto spuntano fuori le prime indiscrezioni relative all’ingresso nel mondo del calcio di un nuovo imprenditore che è in trattativa per salvare la società.

Serie A, niente fallimento: ecco chi salva il club

Nuovi aggiornamenti riguardo il futuro del club italiano che non può pagare nemmeno gli stipendi ai propri giocatori. La situazione economica finanziaria del club è davvero pessima. Ecco perché si attendono degli interventi da parte di nuovi imprenditori che stanno provando a salvare la società.

Secondo le ultime indiscrezioni, c’è Zanetti pronto a rilevare le quote della Sampdoria. C’è una nuova pista riguardo la cessione della Sampdoria che porta all’imprenditore che da sempre è stato impegnato nel mondo dello sport, visto che è proprietario della Virtus Bologna nel calcio e della Trek-Segafredo nel ciclismo. Questa volta l’uomo potrebbe acquistare la squadra di Serie A.

Come riportato da Il Secolo XIX Massimo Zanetti e il suo braccio destro Luca Baraldi vogliono la Sampdoria. Il club blucerchiato è alla ricerca di nuovi investitori, per evitare il fallimento.

Sampdoria, via Ferrero: arriva Zanetti

Zanetti ha ammesso l’interesse per la Sampdoria. “Un futuro nel calcio? Posso dire mai dire mai, anche se io comincio ad avere una certa età. Io ho giocato a calcio e dico sempre a Baraldi che io e lui siamo due pallonari. Stasera (ieri, ndr) andrò a vedere con il mio amico Urbano Cairo la partita Torino-Cremonese. Lui a Torino è abituato ad avere pazienza”.

L’imprenditore avrebbe già individuato un socio per tentare la scalata all’interno della Sampdoria. Si tratta di Raffaele Mincione del Wrm Group, che è interessato maggiormente agli immobili e alle proprietà in ambito cinematografico di Massimo Ferrero.