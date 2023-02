Juventus-Torino, la tegola è durissimo: può saltare il derby e non solo

Può saltare, per infortunio, il derby Juventus-Torino e non solo. A rischio diversi match, il titolarissimo rischia di stare infatti ai box per alcune partite, compromettendo così le delicate sfide che deve affrontare la sua squadra tra fine febbraio e inizio marzo.

Juventus-Torino, out per infortunio: le condizioni del giocatore

Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttosport, nella propria versione online, Vlasic non sarà a disposizione per la sfida contro la Juventus a causa di un infortunio.

Torino, infortunio Vlasic: la notizia sulle condizioni

A svelare le condizioni è dunque il quotidiano piemontese e, in vista del derby Juventus-Torino, rischia di essere assente Nikola Vlasic. Il talento offensivo, titolare indiscusso del club allenato da Ivan Juric, si era fermato per un problema muscolare al retto femorale destro, non essendo in condizioni per l’ultima sfida di campionato contro la Cremonese. Secondo le ultime informazioni che arrivano dall’ambiente granata, rischia di non trattarsi solo di un affaticamento, il Torino teme la lesione. Pertanto, entro stasera, si conosceranno le reali condizioni di Vlasic, attraverso degli esami strumentali. La sensazione è che si vada verso un lungo periodo di sosta ai box per lui, a causa dell’infortunio stesso.

Ultime Torino, i possibili tempi di recupero per Vlasic

Se dovesse essere confermata la lesione muscolare per Nikola Vlasic, i tempi di recupero sarebbero abbastanza lunghi. Si andrebbe verso un’assenza di ben 30-40 giorni e questo comprometterebbe non solo le sfide da giocare con la maglia del Torino, ma anche quelle legate alla sua Nazionale. I granata non solo dunque lo perderebbero per la sfida contro la Juventus, ma sarebbe assente poi anche per le gare contro il Bologna, il Lecce e probabilmente anche il Napoli.