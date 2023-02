Scontri violenti nel pre partita di Champions: tifosi arrestati

I protagonisti di questo turno infrasettimanale europeo dovevano essere i giocatori in campo che si giocavano tanto, in parte anche una fetta importante di stagione, ma alla fine a prendere la scena sono state le persone che con il terreno di gioco poco avevano a che vedere.

Secondo alcuni media nazionali, infatti, a pochi minuti dall’inizio della sfida di Champions ci sono stati degli scontri fra i tifosi, con tanto di arresti da parte della polizia locale che ha subito inquadrato i responsabili di questi disordini.

Una serata piacevole è stata dunque rovinata da quello che mai nessuno vorrebbe raccontare, ma che oramai è diventato sempre più frequente nel calcio di oggi.

Scontri tra le due tifoseria prima della Champions: l’episodio

La Champions dovrebbe essere giornata di festa per i tifosi, ma proprio questi nelle scorse ore si sono resi protagonisti di episodi tutt’altro che piacevole, visto che ci sono stati degli scontri pesanti e violenti in centro città fra due fazioni rivali.

Le forze dell’ordine sono riuscite immediatamente a riportare l’ordine in città, ma quanto successo ha costretto alle stesse a trattenere un paio di loro.

Stando infatti a quanto riportato da footmercat, poco prima della sfida di Champions della Deutsche Bank Park nei pub del centro città tifosi dell’Eintrach e del Napoli si sono affrontanti arrivando ad alzare le mani con tanti di insulti razzisti nei confronti dei partenopei. Il clima dunque non era dei migliori a pochi minuti dall’inizio della partita, ma a quanto pare nessun disordine è stato registrato nei pressi dello stadio né prima né tantomeno durante quest’ottavo di Champions.

Più nello specifico l’incontro tutt’altro che amorevole fra le due tifoserie è avvenuto ieri sera. La polizia locale, forte dell’esperienza, si è curata che nella giornata di oggi potesse non succedere niente, riuscendoci anche a “pieni voti”.

Gli scontri di ieri sera fra i tifosi del Napoli e dell’Eintracht sono stati comunque abbastanza violenti. Non a caso la polizia di Francoforte ha confermato di aver arrestato nove ultras tedeschi più la confisca di strumenti quali barre di ferro e pistole.

Non solo questo. Le forze dell’ordine si sarebbero anche curate di non far avvicinare i tifosi coinvolti allo stadio avviando la ricerca di addirittura altri 22 secondo Thomas Hollerbach, portavoce della polizia tedesca.

Più odi che amo fra i tifosi dell’Eintracht e le tifoserie italiane. Gli ultras tedeschi non hanno infatti ottimi rapporti con quelli italiani per l’appunto, visto che prima del Napoli in passato ci furono disordini anche con quelli della Roma.

Gli unici con i quali la tifoseria dell’Eintracht ha sempre avuto rispetto reciproco sono quelli dell’Atalanta, con i quali fra l’altro sono proprio gemellati.