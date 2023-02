Serie A, annuncio a sorpresa: arriva la rescissione, Palladino sconvolto

Arrivano le ultime notizie di calciomercato per quanto riguarda il Monza. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale della società.

Gabriel Paletta lascia il Monza. L’annuncio è arrivato proprio poco fa con le parti che hanno definito l’addio. Il difensore centrale argentino e il club brianzolo hanno chiuso in anticipo la loro avventura rispetto alla naturale scadenza del contratto. Attraverso un comunicato ufficiale sono stati resi noti i dettagli di questa separazione.

“Il Monza comunica che in data odierna Gabriel Paletta e il Club hanno risolto consensualmente il contratto. La società del Monza ringrazia Gabriel per i trascorsi insieme, esempio di serietà e passione sia dentro che fuori dal campo. Gli augura il meglio per il futuro”.

Arrivato al Monza nel novembre 2019, il difensore argentino che in carriera ha vestito anche la maglia di Parma, Milan e Atalanta, ha collezionato 50 presenze e 2 gol in maglia biancorossa. Ha vissuto da protagonista anche la doppia promozione del Monza dalla Serie C alla B ed infine alla Serie A. In questa stagione, purtroppo, a causa di varie vicissitudini, non è mai sceso in campo.

Addio al calcio per Paletta, il retroscena

Adesso si apre il dibattito attorno al futuro di Paletta dopo l’addio da Monza. L’argentino adesso è svincolato e può firmare con qualunque club.

Resta comunque viva anche l’ipotesi di un addio al calcio di Paletta. Tanti gli infortuni che ha subito in questi anni di carriera, questa stagione non ha mai giocato con la maglia biancorossa. A 37 anni può pensare di intraprendere una nuova avventura dietro la scrivania come dirigente o agente. Oppure sempre in campo nelle vesti di allenatore. Il suo destino resta comunque avvolto nel mistero, visto che il giocatore non ha ancora scelto se proseguire o meno con il calcio giocato. Nei prossimi mesi prenderà una decisione definitiva.