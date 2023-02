Liverpool Real Madrid: esonero dopo la partita di Champions

Liverpool Real Madrid è uno dei grandi Ottavi di Finale di Champions League. Perché si sfidano Klopp e Ancelotti che sono tra i migliori allenatori al mondo, di nuovo dopo la finale scorsa.

Un momento davvero difficile per la stagione per entrambi gli allenatori. Ora arrivano delle notizie davvero importanti che possono cambiare il futuro di diverse squadre con una reazione a catena.

Una sorta di rilancio che può essere questa sfida in vista del resto della stagione che si concluderà a giugno e potrebbe portare delle novità davvero interessati in ottica mercato allenatori.

Liverpool Real Madrid 2023: la rivincita dopo la finale

Tantissimi tifosi non vedono l’ora di poter guardare Liverpool Real Madrid, Klopp contro Ancelotti ancora una volta. Perché i due allenatori si sono affrontati proprio nella finale di Champions League della passata edizione, dove a vincere è stato il Real di Re Carlo con una stagione davvero impressionante e una Champions da urlo che sarà più che indimenticabile. Adesso però è un’altra stagione e le cose non vanno proprio per il meglio, per entrambe le squadre.

Infatti, si sfideranno Liverpool e Real Madrid con Klopp e Ancelotti che vogliono provare a rilanciare la loro stagione. La Champions League è sempre una competizione a parte che spesso non va nello stesso andamento per le squadre che magari in campionato hanno più difficoltà. Quest’anno però è davvero dura rialzare la testa in campionato con i due allenatori che sono a lcentro di continue critiche che possono costar caro. Infatti, si parla anche di possibile esonero di Klopp e per Ancelotti con un addio che potrebbe segnare la fine di un’era.

Liverpool: il momento della squadra di Klopp

Una stagione di grande difficoltà quella del Liverpool di Klopp che in campionato è soltanto all’ottavo posto con 35 punti e già 7 sconfitte in 22 partite. La squadra dei Reds non segna più come prima e ha palesi difficoltà a ritrovarsi quest’anno. Ora le competizioni europee rischiano anche di saltare per il prossimo anno se non si dovesse ritrovare la continuità che serve per conludere al meglio la stagione. In Champions League, invece, secondo posto nel girone dietro al Napoli.

Ora serve l’impresa contro il Real Madrid per avanzare, svoltare l’anno e vendicarsi per la finale dello scorso torneo. In caso di addio dal Liverpool si parla proprio di Klopp per allenare il Real Madrid il prossimo anno.

Real Madrid: Ancelotti rischia grosso

Dall’altra parte c’è Carlo Ancelotti che rischia di perdere il campionato a discapito del Barcellona (-8 al momento) e questo non piace a Florentino Perez che pensa ad un nuovo allenatore del Real Madrid. Un’eliminazione agli Ottavi di Champions in Liverpool Real Madrid potrebbe essere decisiva per il suo futuro.