Lazio, rinnovo con clausola: firma subito

Con la vittoria a Salerno dalle parti di Formello si sono nuovamente rasserenati gli animi dopo le ultime complicate settimane. A dimostrarlo non solo i sorrisi dei giocatori biancocelesti al triplice fischio dell’Arechi ma anche alcuni movimenti di mercato importanti in vista della prossima estate.

In qualche modo si potrebbe parlare di “operazione in entrata”, visto che l’intenzione di Tare è quella di blindare con un importante rinnovo di contratto uno dei gioielli della Lazio di Maurizio Sarri.

Le trattative fra le parti -iniziate qualche mese fa- sarebbero anche ad un buon punto, con l’accordo che pare essere oramai cosa formale.

Lazio, c’è area di rinnovo: le ultime

Lotito e Tare sono al lavoro per costruire una squadra che a partire dalle prossime stagioni possa in qualche modo rientrare in maniera fissa fra le prime quattro del campionato italiano. Per farlo c’è bisogno di blindare il presente ed il futuro della squadra con rinnovi di contratto importanti, anche perchè sennò risulta complicato trattenerli.

Per questo motivo sulla lista della dirigenza biancoceleste sarebbero cerchiati in rosso i nomi di alcuni dei titolarissimi della formazione di Sarri, anche se chi presto potrebbe legarsi ancora di più alla Lazio è uno dei talenti più interessanti presenti in rosa.

Stando infatti a quanto riportato da Il Messaggero e da il The Athletic la Lazio avrebbe trovato l’accordo pere il rinnovo di contratto per il giovane talento argentino Luka Romero, anche se ci sono un paio di fattori che fanno slittare l’ufficialità.

Lazio, rinnovo Romero: formula e complicazioni

I tifosi biancocelesti si aspettano dalla propria società altri tipi di rinnovi, ma l’accordo con il giovanissimo Luka Romero dimostra come la Lazio abbia seria intenzione di mettere le basi per quella che sarà la formazione del futuro.

Stando ad alcuni media, l’argentino avrebbe addirittura già firmato il suo nuovo contratto con la Lazio, ma ci sarebbero un paio di complicazioni che starebbero facendo slittare in maniera consistente l’ufficialità.

Secondo Il Messaggero, infatti, l’accordo fra la Lazio e Luka Romero sarebbe stato raggiunto per un prolungamento fino al 2026, ma i 5 milioni di commissioni chieste dall’agente del ragazzo hanno e non poco fatto storcere il naso a Lotito, contrario a questa condizione. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro per valutare e cercare di superare questa frizione, ma l’impressione è che la Lazio debba cambiare qualcosa nell’accordo.

Manca solo l’ufficialità per il rinnovo di Romero: la Lazio propone una clausola

Visto che Lotito non vuole pagare le commissioni all’agente dell’argentino c’è bisogno di cambiare qualcosa nell’accordo. Secondo il The Athletic, infatti, visto che l’entourage del giocatore avrebbe chiesto più minutaggio per il suo assistito, cosa che al momento Sarri non può garantirgli, la Lazio potrebbe inserire nel nuovo contratto di Luka Romero una clausola rescissoria che potrebbe permettere al classe 2004 di trovare miglior fortuna altrove qualora le cose nella Capitale non dovessero cambiare.