Fiorentina: esonero Italiano, la decisione del club

Situazione difficile della Fiorentina di Rocco Commisso che ora deve valutare al meglio quello che può essere il futuro di Vincenzo Italiano. Perché il tecnico rischia il posto in panchina.

Arrivano aggiornamenti che riguardano il futuro del club viola che sta cercando di capire come andrà a finire la stagione per poi tirare le somme in vista delle prossime stagioni.

C’è una grande altalena di risultati, soprattutto in campionato e questo non convince a pieno il presidente che vuole una scossa da parte della sua squadra. Ma sarà l’allenatore a dover fare la scelta giusta.

Fiorentina: Commisso valuta Italiano

La Fiorentina di Italiano è una delle squadre con l’andamento peggiore rispetto lo scorso anno. Perché rispetto quanto accaduto lo scorso anno ci sono 11 punti di differenza (25 quest’anno e 36 lo scorso) con soltanto l’Hellas Verona che ha fatto peggio (-16). Per questo motivo ora il presidente Rocco Commisso valuta il futuro di Vincenzo Italiano alla Fiorentina che ha firmato un rinnovo fino al 2024 con opzione fino al 2025 nei mesi scorsi. La società viola si è rinforzata, ma ci sono stati dei chiari problemi di infortunio che hanno compromesso i risultati e la continuità della squadra viola.

Un momento difficile in campionato, rispetto le competizioni di Coppa che vanno per il meglio. Perché la Fiorentina è in semifinale di Coppa Italia e dovrà affrontare la Cremonese, con la Finale che può essere ad un passo in vista di un trofeo che potrebbe dare grande fiducia a tutto l’ambiente nei confronti dell’allenatore Italiano. In Conference League, invece, è già archiviato il passaggio del turno dopo lo 0-4 ottenuto all’andata, ora bisognerà giocare il ritorno controllando per poi affidarsi a quello che sarà il sorteggio in vista del turno degli Ottavi di Finale.

Fiorentina: Italiano ha la fiducia del club

Nonostante il cammino deludente in campionato c’è grande fiducia in Italiano da parte della Fiorentina. La società punta forte sulle idee del proprio allenatore, che però in campionato continua a faticare nel trovare la continuità di risultati. La zona retrocessione è vicina quanto la posizione di Conference League e per questo motivo si aspettano dei segnali diversi per il finale di stagione. Deludente anche il campionato di alcuni giocatori, in particolare dei nuovi acquisti come Jovic che non hanno saputo esprimersi al meglio. Anche per questo è stato messo nel mirino Italiano che sembra ancora vantare della fiducia di Commisso alla Fiorentina.

Fiorentina: la scelta su Italiano

Difficile pensare che a fine stagione possa arrivare l’esonero di Italiano dalla Fiorentina. Sarà la presidenza comunque ad avere l’ultima parola e nel caso farsi avanti nel comunicare quelle che saranno le scelte definitive riguardo i ruoli scelti per chi guiderà la squadra il prossimo anno.