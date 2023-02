La Premier lo scippa alla big d’Italia: colpaccio per il 2024

Il bomber della Serie A, scippato letteralmente al campionato italiano. Lo prenderà l’Everton, secondo quanto riferiscono dall’estero.

Pioggia di milioni, il club di Premier League può permettersi una cifra che in Italia non è disposta a spendere, una delle big d’Italia. La Serie A vede tra i principali bomber del campionato proprio il giocatore che è stato messo nel mirino per il calciomercato che sarà del 2024.

E dopo i diversi accostamenti, anche nella sessione di mercato appena conclusa di gennaio e per il mercato di riparazione, ecco che giunge la news dall’estero in merito al suo futuro.

Calciomercato, colpo per la Premier: scippato il bomber alla Serie A

È stato diverse volte accostato alle big del calcio italiano e, a fine stagione, potrebbe giocare in un club di Premier League. Perché l’interesse per lui è forte, non solo da parte di una big di Serie A che, con l’esigenza di andare verso un nuovo attaccante per la prossima stagione, andrebbe sul bomber portoghese.

Piace a Milan, tra le altre, considerando il futuro di Ibrahimovic e Giroud che non saranno eterni in rossonero, ma occhio a chi ha intenzione di scippare letteralmente Beto alla Serie A.

Il talento dell’Udinese, che potrebbe dire addio a fine stagione, è un obiettivo di calciomercato in Premier League: l’Everton partirà all’assalto per Beto, come colpo per l’estate che porta alla stagione 2023/2023.

Mercato Milan, scippo per Beto: niente futuro in Serie A, c’è la Premier

C’è la Premier League per il futuro di Beto, l’Everton fa sul serio per averlo. Secondo quanto riferito dai colleghi di Fichajes.net, che hanno rivelato anche di un altro interesse dalla Liga per il club dei Toffees, l’Everton sembra puntare ad oggi proprio sul centravanti dell’Udinese. Molto, o forse tutto, dipenderà dalle volontà dello stesso Beto che, nel 2024, dovrà scegliere in che campionato giocare. E il suo futuro rischia di essere lontano dalla Serie A, nonostante il forte interesse delle big d’Italia.

Ultime su Beto, i numeri in Serie A del bomber dell’Udinese

Piace all’Everton, che lo piazzerebbe come titolare indiscusso dell’attacco dei Toffes. Beto andrebbe in Premier League dopo la sua esperienza in Italia, vissuta con 51 apparizioni fino a questo momento, con 18 reti messe a segno con la maglia dell’Udinese. Collezionato dal portoghese anche un assist e spera di macinare ancora numeri per convincere chi lo prenderà a fine anno. E l’Udinese spera di arricchirsi con la sua cessione, piazzando la plusvalenza a bilancio.